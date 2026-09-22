MIKTA yeni yaklaşım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından vizyon bildirisi yayımlandı. Bildiride, uluslararası toplumun yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Türkiye, diğer MIKTA üyeleriyle yayımladığı vizyon bildirisinde, çok taraflı sistemin uygulama alanında ciddi zorluklar ve boşluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek uluslararası toplumun, düzenin dayandığı kurumları ve kuralları korumak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından kabul edilen vizyon bildirisini yayımladı.

İSTİKRARLI VE MÜREFFEH DÜNYA, ÇOK TARAFLI SİSTEME BAĞLI

Bildiride istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın, güçlü, etkili ve kapsayıcı çok taraflı sisteme bağlı olduğu belirtilerek egemenliğe ve uluslararası hukuka saygının krizleri önlediği ve serbest ve açık ticareti kolaylaştırdığı kaydedildi.

Tüm bu ilkelerin uluslararası barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için bir temel oluşturduğu kaydedilen bildiride, giderek daha bağlantılı ve karmaşık hale gelen küresel çevrede çok taraflı işbirliğinin, ortak zorlukları ele almada ve kolektif refahı artırmada temel bir rol oynadığı belirtildi.

ZORLUKLUKLARA AYAK UYDURULAMIYOR

Öte yandan çok taraflı sistemin uygulamada ciddi zorluklarla ve boşluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen bildiride, jeopolitik gerilimler ve stratejik rekabet, silahlı çatışmalar ve uzun süren insani krizler dahil olmak üzere halihazırda karşı karşıya olunan zorlukların boyutuna ve aciliyetine ayak uydurulamadığı ifade edildi.

Bildiride, hızlı ekonomik ve teknolojik dönüşümün fırsatlar oluşturmasının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmada ve teknolojik gelişimde eşitsizlik dahil zorluklara da sebep olduğu kaydedildi.

DAHA FAZLA ÇABA GEREKLİ

Reformun ötesinde çok taraflı sistemin bugünün ve geleceğin zorluklarını daha iyi ele alabilmesi için daha fazla çaba gerektiğinin altı çizildi.

Uluslararası toplumun, düzenin dayandığı kurumları ve kuralları korumak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyduğuna işaret edilen bildiride, farklı bölgeleri ve kültürleri kapsayan ve çeşitlilik gösteren orta güçler MIKTA üyelerinin, bakış açıları arasında köprü kurarak, uzlaşma sağlayarak ve bölgeler ile kurumlar arasında pratik işbirliğini harekete geçirerek önemli katkı sağlayabileceği belirtildi.

ÜYELERDEN "BİRLİKTE ÇALIŞMA" VURGUSU

MIKTA üyelerinin küresel yönetişimi güçlendirmek, açık ve kapsayıcı bir uluslararası düzeni desteklemek ve hiçbir ülkenin yalnız ele alamayacağı ortak zorlukların çözümlerine katkıda bulunmak için birlikte çalışacağı kaydedilen bildiride, bu ortaklığın, uzun soluklu kültürel bağlar ve halklar arası ilişkiler üzerine kurulu olduğuna işaret edildi.

MIKTA'NIN HEDEFLERİ

MIKTA'nın pratik ve kapsayıcı bir işbirliğiyle, en çok ihtiyaç duyulan alanlarda hedef odaklı, pragmatik ve faydalı çözümlerin geliştirilmesi için kararlı bir şekilde hareket edeceği belirtilen bildiride, bu çerçevede dahil olan hedeflere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukuku savunmak ve merkezinde verimli ve etkili bir BM'nin yer aldığı çok taraflı sistemin kurallarını, normlarını ve standartlarını korumak; iddialı ve amacına uygun bir 2030 sonrası gündem için kaliteli finansman da dahil 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin vizyonunu ilerletmek ve hayata geçirilmesini sağlamak; Paris Anlaşması'nın etkin bir şekilde uygulanmasını hızlandırmak amacıyla uyum, etki azaltma ve uygulama araçları alanlarında iddialı iklim eylemlerini ilerletmek, okyanusların ve denizlerin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek; açık, dışa dönük ekonomiler ve G20 ile Dünya Ticaret Örgütünün üyeleri olarak, merkezinde kapsamlı bir reformdan geçmiş bir DTÖ’nün yer aldığı açık, kurallara dayalı, kapsayıcı, şeffaf ve öngörülebilir çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmek."

Bildiride, birlikte ortak küresel sorunların çözümüne katkıda bulunulabileceği ve hem bugünkü hem de gelecek nesiller için normlara ve ilkelere toplu olarak bağlı kalınmasına dayalı bir uluslararası sistemin şekillenmesine yardımcı olunabileceği ifade edildi.