Çiftçi yaş ortalaması 57

DEVA Partisi Lideri Babacan: son dönemde yaptığı il ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan gençlerin çiftçilikten uzaklaştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben son 1 aydır 10 tane ili ziyaret ettim. Trabzon’dan tutun da Bayburt, Gümüşhane, Kars, Ardahan. Van’dan tutun da Elâzığ, Erzincan, Sivas. Gittiğim her yerde çiftçi feryat ediyor, ‘Ben zarar ediyorum, batıyorum, artık bu işi yapamayacağım’ diye. Gençler artık tarımdan uzaklaşmış durumda. Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilerimizin ortalama yaşı şu anda 57. Türkiye’de ‘Ben tarımla uğraşıyorum’ diyen insanların yaş ortalaması 57. Bu ne demek? Gençler gelmiyor demek. Gençlerin gelmediği bir sektör ölüyor demek. Tarıma destek vermek lazım. Yemin yarısını devletin karşılaması lazım. 6 yıldır ben söylüyorum ekranlarda. Gübrenin yarısının devlet tarafından karşılanması lazım. Siz eğer faiz bütçesini 2 trilyon 800 milyar yapıp da tarıma 160 milyar destek verdiyseniz, bu ülkede gıda enflasyonu da düşmez, çiftçinin de yüzü gülmez.”

Ankara - Anka