Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura vefat etti - Uysal: Ömrü millete hizmetle geçti

İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Burhan Özfatura, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Özfatura için taziye mesajı yayınlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi E. Başkanımız, namus timsali kıymetli büyüğümüz Burhan Özfatura’nın vefat haberini aldık; Allah rahmet eylesin!. 2 dönem Demokrat zihniyetin temsilcisi olarak Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’nden İzmir’imize Belediye Başkanı olarak eşsiz hizmetler yaptı. Özellikle son yıllarda devlete, millete ve memleketin geleceğine dair duyduğu ızdırapları, endişeleri ve düşüncelerini hiçbir zaman söylemekten, yazmaktan çekinmedi. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun! Başta Özfatura Ailesi olmak üzere İzmirimizin, dostlarının, yakınlarının başı sağolsun!” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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