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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Fon önergeleri peş peşe

23 Eylül 2026, Çarşamba 00:07
Fon krizinin ardından muhalefet partilerinden TBMM’ye peş peşe önergeler verildi. İYİ Parti milletvekilleri Turhan Çömez ve Erhan Usta, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecinin araştırılmasını istedi.

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Önergede siyasi ve bürokratik bağlantıların ortaya çıkarılması, denetim mekanizmalarının neden zamanında işletilmediğinin belirlenmesi ve yatırımcıların uğradığı zararın incelenmesi talep edildi. TİP Milletvekili Ahmet Şık ise Bakan Mehmet Şimşek’e fonlardan kriz öncesinde çıkan büyük yatırımcıları, siyasi ve bürokratik çevrelerin olası dahli ile İsviçre’ye yapıldığı öne sürülen para transferlerini sordu. 

YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale de yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve borsadaki işlemlere ilişkin 25 soruluk önerge sundu. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ise manipülasyon iddiaları, yatırımcıların zararları ve kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun araştırılması için Meclis’e başvurdu. Böylece fon krizinin siyasi ve bürokratik bağlantılarından denetim eksikliklerine ve para transferlerine kadar birçok başlık Meclis gündemine taşındı.

Haber Merkezi

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“NE YAPILDIYSA DEVLET MÜHRÜYLE YAPILDI”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda “Fon skandalı” olarak bilinen olayda 11 aylık bir ihmal zinciri bulunduğunu savunarak, “Fonların yöneticilerinin kimler olduğunun açıklanması gerekiyor. Fonların en fazla yatırım yaptığı şirketlerin gerçek faydalananları kimler?” dedi.

Olayın uluslararası finans piyasalarında “Ponzi operasyonu” olarak nitelendirildiğini aktaran Mahmut Arıkan, devlet kurumlarının sürece müdahale etmediğini ileri sürdü. Şirketlerin kağıt üzerindeki büyüklükleriyle gerçek durumları arasındaki farka dikkati çeken Arıkan, vatandaşların suçlanmaması gerektiğini belirterek, “Vatandaş, devletin açtığı kapıdan içeriye girdi. Ne yapıldıysa hepsi devlet mührüyle yapıldı” diye konuştu.

Ankara - Anka

***

Devlet biliyordu

Fon krizine ilişkin bugün tartışılan iddiaların 2025 yılında resmi makamların gündemine geldiği ortaya çıktı. Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, Borsa İstanbul’daki olağan dışı hareketler üzerine re’sen soruşturma başlatıldı. 26 Şubat 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilen müzekkerede, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın bazı hisselerdeki işlemlerinin teknik olarak incelenmesi istendi. Nefes’in haberine göre, müzekkerede Yarız ve babası Celal Yarız hakkındaki işlem yasaklarının yanı sıra Katılımevim, Birleşim Grup Enerji ve Mopaş hisselerine ilişkin manipülasyon iddialarına da yer verildi. Başsavcılık, varsa daha önce hazırlanmış inceleme raporlarının gönderilmesini, yeni tespitlerin ise kişi bazında bekletilmeden savcılığa iletilmesini talep etti. Belge, fon krizinde gündeme gelen bazı işlemlerin krizin ortaya çıkmasından çok önce kamu kurumlarının bilgisine girdiğini gösterdi.

Haber Merkezi

 

 

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