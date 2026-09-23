Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أكثر أنبيانڭ آسياده، شرقده ظهورى و أكثر حكمانڭ و فيلسوفلرڭ غربده گلمه‌لرينڭ دلالتيله آسيايى حقيقى ترقّى ايتديره‌جك، فن و فلسفه‌نڭ تأثيراتندن زياده حسِّ دينى[در]. Nurdan Katreler Ekser enbiyanın Asya’da, şarkta zuhuru ve ekser hükemanın ve feylesofların garbda gelmelerinin delâletiyle Asya’yı hakikî terakkî ettirecek, fen ve felsefenin tesiratından ziyade hiss-i dinî[dir]. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 556

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