Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
أكثر أنبيانڭ آسياده، شرقده ظهورى و أكثر حكمانڭ و فيلسوفلرڭ غربده گلمهلرينڭ دلالتيله آسيايى حقيقى ترقّى ايتديرهجك، فن و فلسفهنڭ تأثيراتندن زياده حسِّ دينى[در].
Nurdan Katreler
Ekser enbiyanın Asya’da, şarkta zuhuru ve ekser hükemanın ve feylesofların garbda gelmelerinin delâletiyle Asya’yı hakikî terakkî ettirecek, fen ve felsefenin tesiratından ziyade hiss-i dinî[dir].
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 556