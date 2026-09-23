Ne oldu bize? - Eğitim yılının ikinci haftasında yine okul saldırısı yaşandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıya siyasetçiler tepki göstererek, “Ne oldu da bir yıl içinde üçüncü okul saldırısını görüyoruz?” diye sordular.

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Ankara - Mehmet Kara

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Türkiye’de peş peşe yaşanan okul saldırıları, öğrencilerin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bu kez Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açılması ve öğrencilerin yaralanması siyasetin tepkisine yol açtı. Siyasî parti temsilcileri, son bir yılda yaşanan saldırılara dikkat çekerek okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

MÜSTAKİL VAKALAR OLARAK GEÇİŞTİRİLEMEZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa’da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin, “Bu topraklarda böyle olaylar yaşanmazdı. Ne oldu da bir yıl içinde üçüncü okul saldırısını görüyoruz? Olanları müstakil vakalar olarak geçiştirmek mümkün değildir.

Mesele hem sosyoloji, hem psikoloji, hem de güvenlik açısıyla, bütüncül bir şekilde acilen ele alınmalı; bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekenler derhâl yapılmalıdır” dedi.

OKULLARIMIZIN GÜVENLİĞİ NEDEN SAĞLANAMIYOR?

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları, çocuklarımızın ve okullarımızın güvenliğini neden sağlayamıyor? Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri neden yeterli değildir? Her olaydan sonra birkaç açıklama yapıp gündemi değiştirmek çözüm değildir.

Çocuklarımızın can güvenliği tesadüflere bırakılamaz. Okulların güvenli hale getirilmesi için gereken tedbirler derhal alınmalıdır!” ifadelerini kullandı.

OKULDA ŞİDDET ÖNLENMELİDİR

CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak “İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları daha dün bir Okul Güvenliği Protokolü imzaladılar. Okullarda güvenliğin sağlanması için yapılanları uzun uzun anlattılar. Tüm Bakanlıkların gerekli tedbirleri aldığını söylediler. Hatta valilerle bu konuyla ilgili video konferans bile yaptılar. Bunun hemen ardından böylesine vahim bir hadisenin yaşanması ve uluslararası kuruluşların tespitleri yan yana getirildiğinde, 24 yıldır işbaşında olan Hükümetin Yaşanan bunca acıya, yapılan bunca uyarıya rağmen hala çok ciddi ihmallerinin olduğu anlaşılıyor.

Hükümet icra organıdır. Protokol tanıtım toplantıları yapmak yerine Gereken tedbirleri vakit geçirmeden hızla almalıdır. Çocuklarımızın kendilerini okulda güvende hissetmeleri sağlanmalı, okulda şiddet önlenmelidir. Anne ve babalar çocuklarını okullarına gönül rahatlığıyla gönderebilmelidir.”

AİLELERİN GÜVENLİĞİ ÇOCUKLARDAN BAŞLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Kahramanmaraş’taki okul saldırısının acısı hala yüreğimizdeyken, yeni eğitim öğretim yılının daha ilk günlerinde Manisa Turgutlu’da bir okulun önünde öğrencilerimizin yaralanması haberine uyanıyoruz. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun diliyorum.

Ailelerin güvenliği çocuklardan başlar; iktidar çocuklarımızın can güvenliğine dair sorumluluğunu maalesef yerine getirememektedir. Hükûmeti acilen gerekli güvenlik tedbirlerini almaya davet ediyorum” dedi.

ENDİŞEMİZ TARİFSİZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: “Okullarımızdaki güvenlik ihmallerine ilişkin kaygı ve endişelerimiz devam ederken, Manisa Turgutlu’da yaşanan menfur saldırı bir kez daha hepimizi derinden sarstı.

Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliğinden duyduğumuz endişenin tarifsiz olduğu bu günlerde, saldırıdan etkilenen evlatlarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

BU TABLOYU KABUL EDEMEYİZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Çocuklarımızın eğitim yuvalarında dahi can güvenliğinden endişe duyduğu bir tabloyu kabul edemeyiz. Evlatlarımızı okula gönderirken aklımızda ‘Acaba bugün başına bir şey gelir mi?’endişesi olmamalıdır.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve okullarımızda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını temenni ediyorum. Rabbim milletimizi ve evlatlarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin” dedi.