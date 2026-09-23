Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, Biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a, hak ile bâtılı ayıran, inkâr ve cehâlet karanlıklarını dağıtan bir ışık ve takvâ sahipleri için bir öğüt olarak Tevrât’ı vermiştik. Enbiyâ Suresi: 48 HADİS: Yalan, yüzü karartır. Koğuculuk da kabir azabına sebep olur. Camiü’s-Sağir, No: 3063

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