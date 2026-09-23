30 bin aday kayıt yaptırmadı

Son üç yılda devlet yükseköğretim kurumlarının toplam kontenjanlarında yaklaşık yüzde 36 azalma yaşandığını açıklayan Eğitim-Bir-Sen, kontenjan planlamasının gerçek öğrenci talebi ve istihdam ihtiyacına göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açımlama da devlet üniversitelerinde ilk yerleştirmede kontenjanların yaklaşık yüzde 99’u dolmasına rağmen 30 binden fazla aday kayıt yaptırmadığı, son üç yılda devlet yükseköğretim kurumlarının toplam kontenjanlarında yaklaşık yüzde 36 azalma yaşandığı ifade edildi. Eğitim-Bir-Sen, kontenjan planlamasının gerçek öğrenci talebi ve istihdam ihtiyacına göre yapılması gerektiğini vurguladı. Ankara - Mehmet Kara

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