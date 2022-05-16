Bu alışkanlıklar yorgunluğu tetikliyor

Son yılların en sık rastlanılan sağlık sorunlarından biri olan yorgunluk ve uyku hali pandemi sürecinde artışa geçmişti. Ancak pandemi sonrası bu sorun daha da yayılmaya başladı.

Ciddi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen beraberinde hastalıkları getirme riski olan yorgunluğa gıda duyarlılığının neden olabileceği açıklandı. Kronik hastalıkların olmamasına rağmen sıklıkla yorgunluk belirtileri yaşayan kişilerin besinlere karşı alerji testleri yapmasında fayda var. Bunun yanı sıra hazımsızlık, şişkinlik, kaşıntı ve gaz sorunlarına neden olan bu gıda intoleransı yani gıda duyarlılığı bazı alışkanlıklar yüzünden de yaşanabilir. Öte yandan besin alışkanlıklarındaki yanlışlarda gıda duyarlılığını tetikleyerek yorgunluğa yol açabilir. Yasemin.com’daki habere göre Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur yorgunluğu tetikleyen kötü alışkanlıkları şöyle sıraladı: Yetersiz su tüketimi, magnezyum eksikliği, aşırı kahve tüketimi, dengesiz beslenme, protein eksikliği, aşırı karbonhidrat tüketimi. Haber Merkezi

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