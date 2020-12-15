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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çocuğunuza güzel ve anlamlı isimler koyun

15 Aralık 2020, Salı 17:00
Uzmanlar, ismin anlamının, insanın kişilik gelişimi ve aidiyet duygusu üzerinde büyük önem taşıdığını belirterek, anne ve babalara isim koyarken dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anne-babaların, bebekleri dünyaya gelmeden önce üzerinde sık sık konuştukları konuların başında “isim” belirleme geliyor. İsim, kişinin toplumda ve sosyal çevresinde tanınırlığını ayırt eden bir özellik gibi görülse de manası; insanın kişilik gelişimi ve aidiyet duygusu üzerinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle isim koyarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. 

İsimlerin anlamları insanı etkiler

İsim analizi tekniği olan Akrofonoloji uzmanı Kemal Haluk Cebe, bebeğe isim koyarken güzel anlamları olan, güzel mesaj veren, harflere göre bakıldığında çok iyi titreşimleri olan isimlerin seçilmesi gerektiğini belirtti. İsmin anlamının, insanın kişiliğinin gelişmesinde büyük önemi olduğuna işaret eden Cebe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kötü anlam taşıyan bir isimse, çocuğu inanılmaz derecede enerji olarak aşağı çeker. Bilinçaltındaki bazı şeyleri tetikleyerek, çocuğu farklı bir noktaya doğru taşıyor. Peygamber Efendimiz de (asm) şöyle söylemiş; ‘Çocuklarınıza iyi anlam ifade eden isimler söyleyin.’ Örneğin Peygamber Efendimizin de yasakladığı, Arapçada ‘acı’ anlamına gelen ‘Mürre’ ismini koymayın. ‘Savaş’ ismini koymayın. Bütün bunların yanı sıra çocuklarınıza yumuşak ve onları duygu yönünden yüksek tutacak isimler koyun. İsimlerin anlamlarının frekansı insanı etkiler. Frekansı yüksek olan isimler, kişiyi yüksek bir seviyeye taşır. Bu da kişinin başarısını arttırır, psikolojik olarak sıkıntılarını da ortadan kaldırır”.

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