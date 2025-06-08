"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sosyal Medya ve Aile Paneli gerçekleşti - Bediüzzamanı Anma Programı 2025

08 Haziran 2025, Pazar 14:13
Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatının Müellifi, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 65. yılında rahmet ve dualarla bir kez daha yad ederken, ülkemiz ve dünya genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle İman, Kur'an ve İslamiyet davasının en büyük bürhanlarından olan Risale-i Nur'un ulvi mesajlarının manevi buhran geçiren tüm insanlığa ulaşmasına ve vatanımızın olduğu gibi tüm dünya sathının bir mektep olarak bütün toplumların temelini oluşturan ve maddi ve manevi saldırılara hedef olarak tehlike altında kalan ailelerimizin ve geçlerimizin muhafaza edilmesine ve yuvalarımızın bir ilim, irfan ve ahlak müessesesine dönüşmesine vesile olmak gayret ve idealindeyiz.

Bu kapsamdaki etkinliklerden biri olarak Avrupa Nur Cemaati tarafından düzenlenen, Büyük İslam Âlimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'yi Anma Programı büyük bir istifadeye vesile oldu.

Bu programda insanlar için 'bir örtü ve bir sığınak', 'insanın küçük bir dünyası, Cennetten bir köşe' ve toplumun temel taşı olan aile müessesesinin, istikametli kullanılmadığında günümüzün en kuvvetli olumsuz rüzgarlarından birine dönüşebilen 'Sosyal Medya' sağanağından nasıl korunabileceği ve 'sosyal medya'nın birey, aile, toplum ve insanlığa müsbet yönde hizmet eder bir işlev kazandırılmasının önemi ve yolları üzerinde duruldu.

İstifademizin ziyade olması duasıyla...

***

Bediüzzamanı Anma Programı 2025 - Sosyal Medya ve Aile

***

Okunma Sayısı: 852
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hacı olma sevinci ve Kabe'ye veda hüznü bir arada yaşanıyor...

    'Araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım'

    Los Angeles gece boyunca ayaktaydı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefat etti

    Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle Trablus’ta yeniden başlayan çatışmalar durdu

    12 ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahati yasaklayan karar yürürlüğe girdi

    Tatilin üçüncü gününde 722 trafik kazası oldu

    Milli Takım, Meksika ile ilk kez karşılaşacak

    “Mağrip Direniş Konvoyu” da Gazze’ye doğru yola çıktı

    Madleen gemisine de saldıran İsrail'e dünyadan tepkiler devam ediyor

    İzmir-Menderes'te zincirleme trafik kazası: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    ABD-Los Angeles'taki sınır protestolarında 3. gün

    Özgürlük Filosu Koalisyonu: Madleen gemisindeki Gazze gönüllüleri İsrail ordusu tarafından kaçırıldı

    ABD'deki sınır protestolarını Ulusal Muhafız birlikleri bastıracak

    UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu

    Trump: Bence bu bir isyan; düzeni sağlama konusunda çok sert davranacağız

    Antalya-Kemer'de 2 motosikletle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    3 günde 2238 trafik kazası oldu: 26 kişi öldü, 3590 kişi yaralandı

    Milli Takım, ABD'yi 2-1 mağlup etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Özgürlük Filosu Koalisyonu: Madleen gemisindeki Gazze gönüllüleri İsrail ordusu tarafından kaçırıldı
    Genel

    Trump: Bence bu bir isyan; düzeni sağlama konusunda çok sert davranacağız
    Genel

    ABD'deki sınır protestolarını Ulusal Muhafız birlikleri bastıracak
    Genel

    ABD-Los Angeles'taki sınır protestolarında 3. gün
    Genel

    UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu
    Genel

    Özgürlük Filosu Koalisyonu Gazze ablukasını kırmak istiyor: "Önümüzdeki 24 saat çok kritik"
    Genel

    Antalya-Kemer'de 2 motosikletle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
    Genel

    “Mağrip Direniş Konvoyu” da Gazze’ye doğru yola çıktı
    Genel

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefat etti
    Genel

    Madleen gemisine de saldıran İsrail'e dünyadan tepkiler devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.