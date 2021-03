İstanbullu Hanımlar Bediüzzaman'ı andı

İstanbul Yeni Asya Gazetesi hanım okurları tarafından Bediüzzaman Hazretlerini anma programı gerçekleştirildi. Zoom üzerinden yapılan program büyük bir ilgiyle takip edildi.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

kubra_unuvar@outlook.com

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 61.yıl dönümü sebebiyle, 22 Mart Pazartesi günü İstanbullu hanımlar tarafından Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi anma programı gerçekleştirildi. “Üç Said Döneminde İstikamet Üzere Faaliyet” konulu program yoğun ilgi ile takip edildi. Aşr-i Şerif ile başlayıp, Said Nursî’nin hayatı boyunca riayet ettiği istikamet düsturlarına dikkat çeken panel sunumu ile devam eden program, genç şefkat kahramanlarının Zübeyir Gündüzalp’in ‘Nefis Muhasebesi’ kitabının sonunda yer alan mektubunu okumalarıyla devam etti. Ardından ‘İstanbul Online Liseli Kız Talebe Dersi’ne katılan talebelerin Bediüzzaman ile ilgili düşüncelerini ifade ettiği yazılar da okunarak, program dua ile birlikte sona erdi.

Ümit Dolu Bir Şahsiyet: Bediüzzaman

İstanbul Hanım okuyucularından olan ve programın moderatörlüğünü yapan Gülnur Tercan, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin her döneminde istikamet üzerine yaşadığının üzerinde durarak şunları ifade etti: “Bediüzzaman daha gençlikten başlayarak son nefesine kadar muhteşem bir istikamet tablosu çizmiştir ve sünnet-i seniyye’yi bihakkın yaşamıştır. Diğer bir yandan memleketin ve âlem-i İslâm’ın problemlerine çareler sunmuştur. Ye’se düşülecek her ortamdan muazzam bir ümit ve heyecanla çıkmış, bu ümidi de umum insanlara yaymıştır. Eski Said döneminde de genç yaşlarda olmasına rağmen hem faal olmuş hem de istikametten hiçbir zaman ayrılmamıştır. Yeni Said döneminde, Bediüzzaman’ın müceddidlik vazifesi Risale-i Nur eserleriyle devam ettiğini görmekteyiz. Şahsî ve içtimaî hayatta tecdit vazifesini Kur’ânî ve Peygamberî metodla yapmıştır. Risale-i Nur’un telifi ile zulmetler nura dönmüştür. Risale-i Nur hizmetinin külli bir şekilde inkişaf ettiğini görüyoruz. Ve son döneminde şahit oluyoruz ki, Risale-i Nurlar dünyaya yayılıyor.”

İlim ve Kabiliyette İstikamet

Bediüzzaman Hazretleri’nin de kendini “Eski Said” olarak nitelendirdiği doğumundan, Ankara’dan Van’a gelişine kadar kısmı dinleyicilere anlatan Sedanur Dilber, Bediüzzaman’ın doğumundan itibaren istikamet üzere yaşadığının vurgusunu yaptı. Dilber, Said Nursî’nin İstanbul hayatına dikkat çekerek şunları söyledi: “Üstad, dönemin Padişahına halini arz etmek için telgraf çekmek yerine İstanbul’a geliyor. Gayretlerine rağmen Sultan Abdülhamid ile görüşemiyor. Fakat geri dönmüyor. İstanbul’da kaldığı Şekerci Handaki odasının kapısına “Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir; fakat sual sorulmaz” yazısını asarak hem Şark’taki ilim ve irfan faaliyetine dikkat çekiyor. Zahirde meydan okuma gibi, hakikatte ise her türlü tekellüften uzak olan bu hareketiyle şahsından ziyade ilmini ve hakikati ortaya koyduğu bir duruştur. Bütün bu faaliyet ve hareketleri gösteriyor ki hem ilmini hem de kabiliyetlerini istikamet üzere kullanmıştır.”

İstikamet Sistemi: Nur ve Gül Fabrikaları

Risale-i Nur telifinin ve neşrinin fiilen başladığı, “Yeni Said” dönemini anlatan Nurefşan Tuna, “Bediüzzaman Hazretleri Barla’ya sürgün edildiğinde başlıyor, Sözler, Lem’alar ve Mektubat’ın telifine. Bediüzzaman, Barla’daki istikâmetli faaliyetin muvaffakiyetle neticelenmesini, yirmi sene kendi memleketinde ve İstanbul’da kaldığı ve yardımcıları daha ziyade olduğu halde Barla’da yedi sekiz senede yapılan hizmet-i diniye ve ilmiye yüz derece fazla olmasının sebebinin talebelerindeki ihlastan gelen manevi kuvvet olduğunu ifade etmiştir. Bediüzzaman, içinde bulunduğu zor şartlarda da ifrat ve tefrite düşmemiş, istikamet üzere kurduğu sistemle faaliyetlerine devam etmiştir. Nur ve Gül fabrikaları bu sistemin mühim parçalarıdır” diyerek hem Said Nursî’nin hem de talebelerin istikametine vurgu yapmıştır.

Son Ders: Müsbet Hareket

3. Said dönemi hakkında sunum yapan Emine Sultan Çakır, Bediüzzaman Hazretleri’nin son döneminde talebelerine verdiği istikamet dersine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Üstadın hayatının son döneminde göze çarpan yönü daima müsbet hareket, asayişi muhafaza ve tesanüdü koruması olmuştur. Bu dönemde telif edilen lâhikalarda artık ölüme yaklaştığını ifade ederek kendisinin yerine Nurlar’ı ve Nur Talebelerini tevkil etmiştir. Hizmet-i Kur’âniyenin istikameti meselesinde muhteşem düsturlar ortaya koyan Üstad, lâhika mektuplarında ve bilhassa Nur Talebelerine verdiği son derste istikametin düsturlarını anlatmıştır. ‘Âsâyişi, muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mukabele etmek, müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i İlâhiyeye karışmamak hakikati için yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele etmek, (...) yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışmak, ihlas ve sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olmak’ gibi düsturlara satır aralarında rastlıyoruz. Hayat tarzıyla bir destan yazan Bediüzzaman, arkasında miras olarak Kur’ân’ın çağa dersi ve mesajı olan Risale-i Nur Külliyatı ile milyonlarca Nur Talebesini bırakmıştır.”

Söz, Liseli Genç Şefkat Kahramanlarında

Program, sunumların ardından Türkiye’nin dört bir yanından ‘İstanbul Online Liseli Kız Talebe Dersi’ne katılan genç şefkat kahramanlarının organizasyonlarıyla devam etti. İlk olarak Kübra Nur Tekle, Zülal Sürav, Esmanur Genç ve Beyzanur Bekmez’in istikamet ve sadâkat örneği Zübeyir Gündüzalp’in ‘Nefis Muhasebesi’ kitabının sonunda yer alan mektubunu okuyarak gönüllere dokundular. Daha sonra İstanbul lise talebelerinden Zehra Nur Özdemir ve Kübra Nur Tekle’nin, Bediüzzaman Said Nursî’nin ve Risale-i Nur’un hayatlarındaki yansımalarına dair yazdıkları mektuplar okundu. ‘Şefkat Kahramanları’nın sunumuna geçilen programda, Aysanur Demirel, Zehranur Aykan, Zehranur Özdemir, Saadet Çelik, Meryem Yıldız, Betül Rana Çetin gibi genç talebeler sırasıyla, Şahide Yüksel, Naile Özer, Zehra Dülek, Hatice Saadet Tola, Firdevs Söker, Şükran Akidil isimli hizmet erlerini tanıttılar.

Program Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nur’da yapmış olduğu duâ ile hitama erdirildi.