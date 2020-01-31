"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Mersin’de neşriyat heyecanı

31 Ocak 2020, Cuma 00:29
MERSİN’DE DÜZENLENEN PROGRAMDA “BEDİÜZZAMAN VE NEŞRİYAT” KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI. “ŞEFKAT KAHRAMALARI” DA RİSALE-İ NUR ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI.

Mersin’de bu yıl 3.’sü düzenlenen Neşr-i Envar programı; “Bediüzzaman’ın Neşriyat Faaliyetleri” ve “Mersin’de Saff-ı Evvel Nur Talebesi Kadınlar” olmak üzere iki bölümden oluşuyordu. Bediüzzaman Said Nursî’nin gazetelere bakış açısı ve gazete vasıtasıyla yaptığı neşriyatı konu alan seminerin ardından  Mersin’de Risale-i Nur hizmetlerini başlatan saff-ı evvel ablalar ve yakınlarıyla yapılan röportajlar sunuldu.

Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan program; ‘Bir Yüce Tepesin Yeni Asya‘ şiiri, seminer, röportaj sunumları ve Nurdan Sesler korosunun ilâhileriyle devam etti. Saff-ı evvel ablaların hizmet hatıraları geçmişle günümüzü mukayese etmemize vesile olurken farklı hizmet metodları numune-i imtisal oldu.

Hatice Çevik Durak verdiği seminerde; Bediüzzaman’ın gazetelerle tanışma süreci, makale yazarlığı, kitap neşriyatı faaliyetleri, Üç Said döneminde gazetelere olan tutumu gibi konuları ele aldı.

“Bediüzzaman ve Neşriyat” Semineri

l Bediüzzaman, Van Valisi’nin konağında misafir olarak kaldığı yıllarda, gazeteleri bilhassa Müslümanları alâkadar edecek önemli haberleri büyük bir dikkatle takip ediyordu. İngiliz Sömürgeler Bakanı’nın Kur’ân’a suikast planlarını bildiren haberi de bu gazetelerde okumuştur.

l Yaklaşık 10 yıl sonra İstanbul’a gelen Bediüzzaman, gazetelerle ilişkisini okuyuculuğun ötesine, makale yazarlığına taşıdı. Doğuda kurulmasını istediği üniversiteye dair düşünceleri başta olmak üzere; doğudaki halkın sorunlarını anlatan makaleler, II. Meşrûtiyet’i destekleyen nutuklar yazdı. Yazdığı makaleler; Mizan, Volkan, Misbah, Teavün ve Terakki gibi pek çok gazetede yayımlanmıştır. 

l Gazete okurluğuyla başlayıp gazetelerde makale yazarlığıyla devam eden Bediüzzaman’ın neşriyat sürecine, ‘Divan-ı Harb-i Örfi’ gibi eserlerle, üçüncü bir aşama olarak kitap neşriyatı da eklenmiştir. Bu dönemde Hucumat-ı Sitte, Mesnevî-i Nuriye, Sünûhat gibi eserler telif etmiştir.

l Yeni Said döneminde basın, tamamen resmî ideolojinin propaganda misyonunu yüklendiği için gazete vasıtasıyla fikirlerini neşretme imkânı kalmamış, gazeteleri takip etmemiştir. Bütün vaktini Risale-i Nur eserlerini yazıp telif etmeye vakfetmiştir.

l 1950’lerde alternatif basının ortaya çıkmasıyla Bediüzzaman, Risale-i Nur hizmetini ilgilendirdiği ölçüde gazeteleri takibe başladı. Bunun için talebesi Zübeyir Gündüzalp’i görevlendirmişti. Bu dönemde aleyhteki neşriyata karşı tekzip ve cevap hakkını kullanırken müsbet yayınlardan duyduğu memnuniyeti de dile getirmiştir.

l ”Üçüncü Said” döneminde basında Risale-i Nur’un mesajlarını teyit eden yayınlara Külliyatta yer vermiştir. Büyük Doğu’dan iktibas edilen Lozan’ın İç Yüzü, Bağdat’ta yayınlanan Ed-Difa gazetesinden İsa Abdulkadir’in makalesi, Samsun Büyük Cihad Gazetesi’nde neşredilen ‘En Büyük İspat’ isimli makaleler bunlardan yalnızca birkaçıdır. 

l Vefatından sonra talebesi Zübeyir Gündüzalp, Üstadın hizmetinde bulunan diğer talebelerle istişare ederek, Nur Talebelerinin içtimaî birliğini temin etmek amacıyla gazete çıkartmaya karar verir. ‘Böylelikle kendimizi savunmak, Risale-i Nurlar’ı neşretmek, düşünce birliğini temin etmek’ idealinin tezahürü olarak haftalık İttihat gazetesi ortaya çıkmış, ardından da günlük Yeni Asya gazetesi olarak 50 yıldır hizmete devam etmektedir.

ŞEFKAT KAHRAMANLARI ANLATTI

Programın ikinci bölümü Mersin’de Nur hizmetini başlatan şefkat kahramanlarının hatıralarından oluşuyordu. Geçtiğimiz yıllarda gazetede bir köşe yazısında, yaşadığımız şehirde Nurculuk tarihini araştıralım teklifi, çalışmamızın çıkış noktası oldu. 

1960’larda şehrimizde Risale-i Nur hizmetlerinin başlangıcı, bugüne gelen süreçte neler yaşandığı; Gülseren, Hayriye, Şükriye, Rabia, Fatma, Kadriye Ablaların şevke medar hizmet hatıraları dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

‘Mersin’de Saff-ı Evvel Nur Talebesi Kadınlar’dan Dersler

l İstanbul’dan Mersin’e gurbete geldiğinde, eşinin kendisine arkadaş olarak Risale-i Nurlar’ı vermesiyle okumaya başlayan Gülseren Abla, Mustafa Sungur Ağabeyin yönlendirmesiyle Mersin’de dersleri başlatmış. 

l Haftalık İttihat Gazetesi vesilesiyle Risaleleri tanıdıktan sonra Gülseren Hanımın ders halkasına katılan Şükriye Abla, elinden her iş gelen maharetli birisi olarak kabiliyetlerini hep hizmetlere kullanırmış. 

l Ağır hasta olduğu zamanlarda bile dersleri aksatmayan Hayriye Abla, ilk ders halkasının müdavimlerinden olarak gençlere gazete ve dergiler verip Nurlar’ı tanımasına vesile olurmuş, 1978’e hac vazifesini yerine getirirken vefat etmiş.

l Başkalarının istifade etmesi için dışarıya çıkıldığında gazete ve dergileri trende, otobüste bırakmak da başka bir neşriyat yöntemi olarak uygulanırmış.

l Sabahları Risale-i Nur dersi yapılmadan ev işlerine başlamayan, okuduğu güzel bir meseleyi hemen komşuları ile paylaşıp gelen Rabia Abla, iman hakikatlerini her karşılaştığı insana anlatır bir yanda da sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürürmüş.

l Kocasının Risale-i Nurlar’ı okumaya teşvik için, dikiş dikmekten kazandığı parayı kendisine vereceğini söylemesiyle Risale-i Nur okumaya başlayan Kadriye Abla, Risale-i Nurlar’ı hayatının merkezine yerleştirmiş. Evini bir medrese-i Nuriye haline getirip devamlı sesli sessiz derslere devam etmiş.

l Pek çok kişiye Risale-i Nurlar’ı tanıtan Fatma Abla, Yeni Asya Gazetesi’ni, dergileri okuyup faydalı gördüğü kısımları buzdolabına asarak  evlâtlarının da okumasını sağlarmış. Vefat etmeden önce yatırıldığı hastanede odaları gezerek ‘Hastalar Risalesi’ dağıtmış. 

Saff-ı evvel ablalardan birinin ‘O zamanlar tesbihatın kitabı yoktu. Birisi tesbihatın fotokopisini bulmuştu, o fotokopiden çektirilirdi tesbihatlar’ demesi geçmişle günümüz mukayese edildiğinde bugün ne kadar büyük nimetler içinde olduğumuzu hatırlattı. 

Cenab-ı Hak bu yolda hizmet eden herkesten ebeden razı olsun.                     

Mersin - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    Kartla 1 trilyon TL harcadık

    İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

    Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: İçinde 27 Türk yolcu bulunuyor!

    Manisa yine sallandı

    THY, Çin'e uçuşlarını azaltacak

    Rusya, Çin sınırını kapattı

    Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde istiğfar dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde, insanın şikâyete hakkı yoktur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi
    Ahmet BATTAL

    Güvenli Ödeme Sistemi nihayet geliyor
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”nın araştırılmasına red
    Genel

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti
    Dr. Dolunay Coşkun

    İnna lillahi ve inna ileyhiraciun
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerin dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.