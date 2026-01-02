Yabancılara ilâç temininde yeni dönem

Türk Eczacıları Birliği, geçici koruma altındaki yabancıların eczanelerden ilaç teminine ilişkin yeni protokolün SGK ile imzalandığını açıkladı.

1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında, bu kişilere ait reçeteler SGK-TEB protokolü çerçevesinde karşılanacak. Açıklamada, SGK ile anlaşması bulunan eczaneler tarafından, Medula Eczane Sistemi üzerinden, bu protokolün kapsamında yer alan kişiler için düzenlenecek elektronik reçetelerin, 01.01.2026 tarihinden itibaren karşılanabileceği belirtildi. Ankara-ANKA

