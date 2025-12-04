Ürküten rapor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tütün kullanımının toplumdaki etkilerini kapsamlı verilerle ortaya koyan “Yeşilay Türkiye Tütün Raporu 2025”i kamuoyuyla paylaştı.

Yeşilay’ın Sepetçiler Kasrı’ndaki genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, dünyada her yıl 8 milyon kişinin, Türkiye’de ise 100 binin üzerinde insanın tütün nedeniyle öldüğünü belirterek, “Tütün bağımlılığını diğer bağımlılıklardan daha az zararlı, daha az masum görmemiz mümkün değil. Dünyada 2 milyon kişi akciğer kanseri nedeniyle ölüyor, bunun yüzde 85’i sigaradan kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre tütün bağımlılığı dünyada en normalleştirilmiş ölüm nedeni. Bu tablo ne kabul edilebilir ne de görmezden gelinebilir” diye konuştu. Yeşilay tarafından hazırlanan raporda, “YEDAM’a başvuranların sigaraya başlama yaş ortalaması 16,91 ve başvuranların yüzde 62,9’u sigaraya 18 yaşından önce başlamıştır” denildi. AA

