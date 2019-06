Birlik halinde çalışmanın harika sonuçları

Fertler, cemaatler ve kitleler, şahsa, siyasete endekslenerek aldatılır.

Kitle iletişim vasıtaları (medya) ile topluma sunulup, adeta ipnotize edilir. Oysa, Bediüzzaman, şahsa bağlı bir hareket yapılanmasını kaldırmıştır. “Şahs-ı manevî” endeksli bir yapılanma öngörmüştü:

“Zaman, cemaat zamanıdır, cemaatte olan kuvvet, fertte yoktur; 1

Şahıs ne kadar güçlü ve dâhi de olsa şahs-ı maneviye karşı mağlûp düşebilir.” 2 demesinin sırlarından birisi budur...

Birlik halinde çalışmanın harika sonuçlarını yine Bediüzzaman’ın örneklemesinden takip edelim:

Sanatkârlar, sanatlarının sonucunu ziyadeleştirmek için, sanatta ortaklık cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hattâ dikiş iğneleri yapan on adam, ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdî/bireysel çalışmanın, her günde yalnız üç iğne, o ferdî san’atın meyvesi olmuş. Sonra, ortak çalışma prensibiyle on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir, ve hâkezâ... Herbirisi iğne yapmak san’atında yalnız cüz’î bir işle meşgul olup (bir dalda uzmanlaşıp), meşgul olduğu hizmet basit olduğundan vakit kaybolmayıp, o hizmette meleke (maharet/uzmanlık) kazanarak, gayet sür’atle işini görmüş. Sonra, o çalışmalarını birleştirme ve taksim-i a’mâl (iş bölümü) düsturuyla olan san’atın meyvesini taksim etmişler. Herbirisine bir günde üç iğneye bedel üç yüz iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise, san’atkârlar arasında, onları teşrik-i mesâiye (işbirliğine) sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. 3

Üç iğne ile hizmet etmek, üç iğne ile ülkeyi yönetmek nerede, 300 ve on kişi meşveret ederse 3000 iğne ile hizmet etmek yönetmek nerede? Üstad Bediüzzaman, ”Üzümün hasiyeti kuru çubuğunda aranmaz” deyip, şahsında şahsiyetçiliği ortadan kaldırmış, “cemaat ve şahs-ı maneviye” dayalı bir sistem ortaya koymuştur.

Dipnotlar:

1- İşaratü’l-İ’caz, s. 162.

2- Emirdağ Lâhikası, s. 2 c., s. 120.

3- Bediüzzaman, Lem’alar, s. 169.