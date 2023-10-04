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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Dinsiz bir Müslüman, gayr-i mü’min bir müslim!” nasıl oluyor!?

Ali FERŞADOĞLU
04 Ekim 2023, Çarşamba
Bir tarafta “dinsiz bir müslüman”, diğer tarafta “gayr-ı müslim bir mü’min!” Kafa karıştırıcı gibi, ama, aslı şu:

“İslâmiyet iltizamdır (taraf olmak, uymaktır); iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; “dinsiz bir Müslüman” denilirdi. Sonra bazı mü’minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; “gayr-ı müslim bir mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.”1 

Bu hakikate masadak olan milyonlarca insan varken, çok çarpıcı isimler de yer alıyor: 

Jose Mujica,-2010-2015-Uruguay’ın 40. Devlet Başkanı. Eşiyle başşehrin dışındaki tek odalı evinde yaşamış ve “başkanlık konutu” olarak kullanmış. Sarayı ise, fakir çocuklara tahsis etmişti. 

Almanya eski başbakanı (Şansölyesi) Angela Merkel, eski evinde mütevazi yaşıyor, dev otomobil sanayisine sahiplerken eski arabasına biniyor, pazarda alışverişini kendisi yapıyordu. 

Daha iyi anlamak için bakalım: “Müslim-i gayr-ı mü’min” ve “mü’min-i gayr-ı müslim”in mânâsı şudur ki: Bidayet-i Hürriyette İttihatçılar içine girmiş dinsizleri görüyordum ki, İslâmiyet ve şeriat-ı Ahmediye, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve bilhassa siyaset-i Osmaniye için, gayet nâfi ve kıymettar desâtîr-i âliyeyi cami olduğunu kabul edip, bütün kuvvetleriyle şeriat-i Ahmediyeye taraftar idiler. O noktada Müslüman, yani iltizam-ı hak ve hak taraftarı oldukları halde, mü’min değildiler.”2 Şimdi dönünüz bizim ülkemize ve “mü’min-i gayr-i müslim”leri görün!  

“Kur’ân’ın i’câz-ı mânevîsinin feyziyle, Risale-i Nur mizanları, din-i İslâmın ve hakaik-i Kur’âniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslâmın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayr-ı müslim dahi anlasa, herhalde tasdik edecektir; gayr-ı müslim kaldığı halde iman eder.”3 Bilhassa İskandinav ve demokrasi ile idare edilen batı ülkelerinde; adalet, hürriyet, meşrutiyet, sorgulama, şeffaflık, dayanışma, sıfır faizli ekonomi hedefi, vs., vs gibi hususlar gayr-i mü’min Müslüman!.. 

Dipnotlar:

1-Barla Lâhikası, Enst./inter., s. 189.; 2-Age., 3-Mektûbât, s. 38. 

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