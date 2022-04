Duânın külliyet kesbetmesi ne demek?

Bir kardeşimiz, “Duanın cüz’iyetten çıkıp külliyet kesb etmesi’ ne demektir?” diye soruyor. Asrofizik çağda ilim, bilgi, rakamlar dev bilgisayar sistemleriyle ortaya konup hesaplanıyor.

İnsanlık ilmen, fikren şimdilik 13.4 milyar ışık yılı ötesine gitmiştir. Astrofizik uçsuz bucaksız kainatın yıldız, samanyolu, galaksi ve nabulalar arasındaki mesafeleri ışık yılı ile hesaplıyor. Işık yılı, ışığın bir yılda kat ettiği mesafeyi ifade eder. Şöyle ki:

Işık saniyede 300.000 kilometre yol kat’ eder. Bu rakam 60, çıkan rakam 60, çıkan rakam 24, çıkan rakam 365 ile çarpılır ve bir ışık yılı yaklaşık olan 9.5 trilyon kilometre bulunur. Hubble, çok uzak bir geçmişi, yani, dünyadan 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta konumları gözlemledi. Bu 9.5 trilyon rakamı 13.4 milyar ile çarpıldığında insanlık bu kadar ötelere gidebilmiş demektir.

İşte Bediüzzaman, fikri de, ilmi de, duayı da, zikri de, şükrü de, seyr u sulük, yani, manevi gözlem ve seyahati de 13.4 milyar ışık yılı ötelerine kadar taşımıştır. Şöyle ki:

Yâ Rabbi! Bismillâhirrahmânirrahîm hakkı için, yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun bütün âline ve ashabına, bütün Risale-i Nur hurufatının adedince, bu adedin dünya ve âhiretteki bütün ömrümüzün dakikalarının âşireleriyle darbı adedince, bütün bu adetlerin de benim ömrüm müddetince zerrât-ı vücudumun sayısıyla darbı adedince salât ve selâm et. Beni, Risale-i Nur’un neşrinde bana yardım edenleri, bu risalenin kâtibini, atalarımızı, üstadlarımızı, şeyhlerimizi, kız ve erkek kardeşlerimizi, Risale-i Nur’un sadık talebelerini ve bilhassa bu risaleyi yazan ve istinsah edenleri, bu salâvatlardan herbiri için bir sadaka ile mağfiret et, rahmetinle ey Erhamürrâhimîn! âmin. (Şualar, Enstitü/internet, s. 161.)

Standart ölçü birimi saat 60 dakika; her dakika 60 saniyeye, her saniye 60 salise (buna göre salise, 1 saniyenin altmışta biri) her salise 60 rabia, her rabia 60 hamise, her hamise 60 sadise… her aşirede 60 tasia yer almaktadır. Ve bunların biribiriyle çarpımından hasıl olan rakamların büyüklüğünü dev bilgisayar sistemleriyle ortaya konuyor. Kâinatta 100 milyar galaksi, her galakside ortalama 200 milyar yıldız var olduğu tahmin ediliyor! Bu kadar yıldızların her saniye, her salise, her rabia… her aşire biribiriyle çarpımı adedince “hamd, şükür, selat, selam olsun!” dediğimizde dualarımızın ne kadar bir büyük, genişlik ve külliyet kesbedildiğini hayal bile edemeyiz! İşte Bediüzzaman bu astrofizik çağa uygun külliyet kesbeden bir dua, zikir, şükür ve tesbihat geliştirmiştir.