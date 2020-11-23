"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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23 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Her gün ilân etmeli değil miyiz?

Ali FERŞADOĞLU
23 Kasım 2020, Pazartesi
Minare ve belediye hoparlörlerinden, tv’lerden her gün nerede ise onlarca kez uyarılarız: “Değerli vatandaşlar! Korona salgını için maske, mesafe ve temizlik kurallarına azamî dikkat edelim.”

Aslında, “Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde…” korona salgınından daha dehşetli bir salgın ile karşı karşıyayız, farkında mıyız? 1 

Evet, Ahirzamanın en son dilimi günümüz deccalizm / Süfyanizm ve onun kolları “ifsat, zındıka, dinsizlik, ahlâksızlık komiteleri ile Kemalizm, vs.” fitneleriyle kasıp, kavruluyor! 

Hadis-i şerifin ihbarıyla korona gibi hastalıklardan ölenler ehl-i iman ise inşaallah hükmen şehid, yani, şehid-i manevidir! Ama, Ahirzamanda dehşetli şahıslarının, ateist felsefik akımların darbesini yiyen, mikrobunu kapan, ebediyen zindanda kalır!

Evet, Kur’ân ve hadislerde haber verilen en dehşetli deccalizm fitnesi devrindeyiz. Mehdiyet-Deccaliyet/ savaşı her yerde, her gün, her saat devam ediyor. Minareler ve hoparlörlerden her gün bu mikroplardan korunmak için çağrılar yapmalı! Ve elbette Mehdiyetten yana yerimizi almak mecburiyetindeyiz. Hz. Ali’den (ra) gelen bir rivayette Hz. Mehdi ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denilir:  

“Hz. Mehdi’nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek, rahatlık meyli; can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ama onlar buna aldırmayacak.” 2  

Ancak, asla moralimizi bozmamalı, aşk, şevk, sebat ve metanetimizi kaybetmemeliyiz. Zira, Asr-ı Saadet’ten aldığı ümit, aşk ve şevki günümüze pompalayan Bediüzzaman bize şöyle sesleniyor: “Evet, evet... Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz.” 3 

Sivrisinek “tantana”, balarısı “demdeme”siyle ne anlatılmak isteniyor: Herşey tersyüz olsa, alt üst olsa, bile, asla ümidinizi kaybetmemelisiniz. İşte ümit ışığının projektörü:  

“Ümitvar olunuz! Bu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır!” 4 

Nurun sâdâsı olacaktır!.. 

Dipnotlar: 

1- Bediüzzaman, Lem’alar, s. 164. 

2- İbni Mace/Ramuzü’l Ehadis, s. 476. 

3- Münâzarât, s. 46. 

4- Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 133. 

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