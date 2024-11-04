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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“Yoktur!” deyip kestirip atmayın!

Ali FERŞADOĞLU
04 Kasım 2024, Pazartesi
Mehdî-Deccal, Süfyan, Hz. İsa (as) inzâli, medeniyet harikaları ve sair birçok mesele Kur’ân’da “Yoktur!” deyip kestirip atmamalı. Zira, Kur’ân’da meâlen şöyle ferman edilir:

“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”1 İlim sahipleri kimlerdir? “Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi…”2 ve Nisa Suresi, 59., 83, 125. ayetlerine göre de en büyük uzman olan müçtehid, müceddid mehdîlerdir. Ve şu meâldeki ayetlerle de onlara yönlendiriliriz:

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre [müceddid, müçtehidlere] da. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin [Kur’ân ve Sünnete götürün].”3 “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının.”4

“Kur’ân’da bu yok, o yok!” diye kestirip atanlar, şu mealdeki ayetin anlamını da ya bilmiyor, ya veya bilmezlikten geliyor: “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta, Kur’ân’da yazılmıştır.”5 Evet, Kur’ân’a göre sorduğumuz “ilim sahibi!” şöyle diyor:

“Kitab-ı Mübîn, Kur’ân’dan ibârettir. Yaş ve kuru herşey içinde bulunduğunu, şu ayet-i kerîme beyân ediyor. Öyle mi? Evet, herşey içinde bulunur. Fakat herkes herşeyi içinde göremez. Zîrâ muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bâzan icmâlleri, bazen düsturları, bazenn alâmetleri, ya sarâhaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhâmen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Elhâsıl, Kur’ân’ın ekser ayetleri, her biri birer hazîne-i kemâlâtın anahtarı ve birer defîne-i ilmin miftâhıdır.“6

Kur’ân’ın derin sırlarını anlamak, hurûf-u mukatta (kesik harfler) denen şifreleri çözmek, müteşâbih (benzetme) ayetlerini kavrayabilmek derin bir ilmi gerektir. Zira, hem “i’caz”ı (mu’cizeliği) hem icaz’ı (az bir sözle çok manayı) dile getirir.

İki harften oluşan “ev” kelimesininde kaç bin eşya ve mana vardır? Atom hakkında on binlerce kitap yazılmış. Kadîr ve Hâfîz-ı mutlak olan Allah, tekvinî bir ayeti olan bir hava zerresine, molekülüne bütün ses, görüntüleri yüklemiştir. 1 gramlık DNA’ya 455 milyon terabyttan daha fazla veri depolalayan kudret, Kur’ân’ın bir harf, bir kelime, bir ayetine on binlerce bilgiyi şifrelemiştir.

“Kur’ân’da mehdî yok!” diye kestirip atmamalı! Çünkü Kur’ân’da namaz, zekât, oruç, haç ve sair ibadet, emir ve yasakların da detayları yoktur! Onları Peygamberimiz (asm), “kavlî (sözleri), fiilî (davranışları) ve takrirî (hal diliyle tasdik ettiği) sünnetiyle” açıklamıştır. Mehdîyi de…

Dipnotlar: 

1-Nahl Suresi: 43.

2-Al-i İmran Suresi: 7.;

Nisa Suresi: 59., 83, 125.

3-Nisa Suresi: 59.

4-Haşr Suresi: 7.

5-En’am Suresi: 59.

6-Sözler, Enst./intr., s. 229. 

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