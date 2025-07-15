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15 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Dokuz senelik garâbet

Osman ZENGİN
15 Temmuz 2025, Salı
Dokuz sene evvel, bugün yapılan, “15 Temmuz” garâibi olan, ihtilâl bozuntusundan bahsedeceğiz.

Bu hâin ve muamma hareketle alâkalı olarak Yeni Asya’da, çok şeyler yazdık. Fakat sonradan, ortada tezahür eden hâlleri müşahede ettikçe, işlerin ebadının, daha farklı olduğunu, çok kimsenin anlayamadığı hesabların döndüğü istihracını yaptık.

Malûmunuz, son senelerde, İslâmiyet, dünyanın dört bir tarafında, hızla intişar ediyordu. Ve İslâmın bu yükselişinin merkezi de, Kur’ân’ın bu asırdaki en büyük tefsiri olan Risâle-i Nur’ların neşrinin merkezi Türkiye idi. İşte, bunu bilen, dünya şeytanlarının başı; İngiliz lâini ve Yahudî haininin başı çektiği lobiler, komiteler, Türkiye’ye, öyle bir oyun ettiler ki, memleketin dinî hizmetlerinin gönüllü kısımlarına, (bir cemaate vuracağız diye) öyle bir darbe vurdular ki, birçok yerde, cemaatlerde, tarikatlarda, dinî hizmetler, akamete uğradı, uğratıldı.

Bu garib ve muamma ihtilâl bozuntusu, şimdiye kadar yapılan iki ihtilâl ve iki ihtilâl teşebbüsünden farklı idi. Onlarda, iş başındaki meşru hükümetler, iktidardan düşürülürken, bunda, bilâkis, mevcud hükümet perçinlenmiş, hattâ daha da yeri sağlamlaştırılarak, ucube bir hükümet sisteminin tesisi, bu ihtilâl bozuntusundan sonra tahakkuk etmiş, ettirilmiştir.

Bu harekete bahane edilen grubun, esas suçlu ilân edilen elebaşı mesabesindekilerin çoğu yurt dışına kaçmış, kabak, “altı ibadet” olanların başına patlamıştır. Tabiî biz Yeni Asya olarak, her çeşit zulüm ve haksızlığın karşısında durmuş, kim olursa olsun, adaletle muamele edilmesini istemişizdir. Ama bu hususta da, “dozu kaçırarak,” haksızlığa uğrayanların sözcüsü durumuna da düşmemişizdir.

Ayrıca, mühim olan hadiselerden birisi de şudur: Bu hain ihtilâller, hep millete, milletin evlâdlarına, dinine, imanına kasten yapılmıştır. Özellikle de, Nur cemaatine karşı yapılmıştır. İşte burada, Cenab-ı Hakk, Nurcuların mühim erkânlarının vefatlarıyla (1960 ihtilâli öncesi Üstad Said Nursî Hazretleri, 1971 sonrası Zübeyir Gündüzalp) gibi, diğer bütün ihtilâl öncesi veya sonrası, ağabeylerimiz vefat etmiştir. En çok vefat sayısı da, 7-8 kişi ile 15 Temmuz hareketi öncesi ve sonrasında vukuu bulmuştur.

Cenab-ı Hakk, bu aziz milletimizi, her türlü; fitne, fesad ve bed muamelelerden muhafaza eylesin! Millete bu hâin hareketi yapanları da, hem dünyada, hem ukbada, rezil, rüsva eylesin!

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