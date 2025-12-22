Yapay zekâ istihdamı düşürüyor

ABD merkezli Challenger raporuna göre 2025 yılı boyunca yalnızca ABD’de 55 binden fazla çalışan, görevlerinin yapay zekâ sistemlerine devredilmesi nedeniyle işini kaybetti.

Yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma sürecinde toplam işten çıkarmalar 1,17 milyonu aşarak pandemi sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Amazon, Microsoft, IBM ve Salesforce gibi teknoloji devleri, maliyetleri düşürmek ve yapay zekâ yatırımlarını artırmak amacıyla binlerce çalışanla yollarını ayırdı. Bu dönüşümün; finans, sağlık ve diğer profesyonel hizmet sektörlerinde toplamda 1,2 trilyon dolara varan bir ücret tasarrufu sağlayabileceği öngörülüyor. Şirketler için yapay zekâ, operasyonel maliyetleri hızla düşürme yöntemi olarak öne çıksa da, çalışanlar için iş güvencesi riskini artırmaya devam ediyor. Haber Merkezi

