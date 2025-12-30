"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy: Sanat, gerçek Sanatkârla bağ kurdurmalı

30 Aralık 2025, Salı 05:49
UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy, “Sanat Allah’ın sanatlarının tezahürü olunca anlamlı olur. Sanat, Allah’ın yaratılış hakikatine dayanır. Yaratılışa dayanmayan eser, eser değildir” dedi.

KÜTAHYA - YENİ ASYA

Kütahya Yeni Asya Kültür Merkezindeki, “Adalet, Demokrasi ve Meşveret” konulu program için Kütahya’ya gelen Prof. Dr. Ahmet Battal, Av. Ahmed Said Aydil, Av. Saffet Ertaş, Yeni Asya TV’den Fatih Batur ve Dr. Salih Aytemur ile birlikte tarihî Germiyan Sokaktaki atölyesinde ziyaret ederek misafir olduğumuz UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü verdiği çini sanatçısı Mehmet Gürsoy’la, çini ve çini sanatı üzerine konuştuk.  

İznik çinisinin sanat, Kütahya çinisinin zenaat olarak geliştiğini söyleyen, Kütahya çini sanatı ve sanatçılığı üzerine bilgiler verdi.

Sanata bakış açısını Allah’ın sanatlarını sanatlarında göstermek olarak ifade eden Mehmet Güsoy, “Yaratılışa dayanmayan eser eser değildir. Sanat Allah’ın sanatlarının tezahürü olunca anlamlı olur. Maalesef günümüzde bazıları sanat diye bir şeye benzemeyen yaptıkları bazı şeyleri, ‘içgüdüsel dürtülerimizi ortaya çıkarıyorum’ diye bir şeyler söylüyorlar. Bu sanat değildir. Sanat, Allah’ın yaradılış hakikatine dayanır. Yaratılışa dayanmayan eser, eser değildir” diye konuştu.

Çini sanatına da bu gözle baktığını ifade eden Gürsoy, “Çini sanatı bana çok daha zarif düşünmeyi, insanları sevmeyi, yaratanı sevmeyi yarattıklarından ötürü, içimizdeki beni sevmeyi öğretti” dedi. Çininin, “Kütahya’da sanatsal olarak gelişmesini sürdürdüğünü, kaydeden Gürsoy, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Okunma Sayısı: 157
