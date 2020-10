İngiliz çevreci David Attenborough, kapitalist sistemin aşırılıklarının “dizginlenmesi” gerektiğini çok fazla şeye sahip olanların payı biraz daha azaldığında tabiatın yeniden canlanacağını söyledi.

Kapitalist Sistemin aşırılıkları dizginlenmeli

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough, tabiatı korumak için batılı ülkelerin aşırılıklarının “dizginlenmesi” gerektiğini ve bu durumda herkesin daha mutlu olacağını söyledi. Attenborough, zengin ülkelerdeki hayat standartlarının bir süre duraksamak zorunda kalacağını belirtti. BBC Radio 5 Live’a konuşan kıdemli belgeselci, “çok fazla şeye sahip olanların payı belki biraz daha azaldığında” tabiatın da yeniden canlanacağını vurguladı.

Açgözlülük mutluluk getirmiyor

Sir unvanı da alan 94 yaşındaki Attenborough şöyle devam etti: “Şu anda olduğundan daha ekonomik yaşamamız gerekecek. Bunu yapabiliriz ve böylece daha mutsuz değil, daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Kapitalist sistemin bize getirdiği aşırılıklar bir şekilde dizginlenmeli. Bu, kapitalizmin öldüğü anlamına gelmiyor; ekonomist değilim, bilmiyorum. Ama dünya halklarının, dünyadaki sıradan insanların, açgözlülüğün mutluluk getirmediğini anlamaya başlıyorlar” Tabiata yardımcı olduğumuzda herkes için daha iyi hale geleceğini söyleyen Attenborough, geçmişte tabiata daha yakın yaşarken “gezegende herkesin pay sahibi olduğu bir eko-sistemin olduğunu” ifade etti.

Neyin önemli olduğunu hatırladık

Attenborough’un konuştuğu What Planet Are We On? (Hangi gezegendeyiz?) adlı 10 bölümlük podcast serisinin ilk bölümü, Ekim 2018’deki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) küresel ısınma ile ilgili raporunun ikinci yıl dönümünde yayımlandı. Raporda, 21. yüzyıl sonunda dünyada hava sıcaklığının 1,5 derece artması halinde olabileceklere dikkat çekiliyordu. Attenborough, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 26.sının, koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenmesiyle ilgili endişelerini de ifade etti. Salgın döneminde seyahat, toplantılar ve iş yoğunluğundan arınmış bir şekilde, parkta veya bahçede otururken kuş cıvıltıları duymanın insana iyi geldiğini ve “neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlattığını” belirtti.