Afetler beş katına çıktı

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, 1970-2019 diliminde dünya çapında hava ve iklim bağlantılı felÂketler beş kat arttı.

Birleşmiş Milletler’in (BM), hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilâtı’nın bugün açıkladığı rapora göre, 1970-2019 zaman diliminde dünya çapında hava ve iklim bağlantılı felâketlerde büyük artış kaydedildi. Teşkilât’ın Cenevre’deki merkezinde kamuoyuna sunulan rapora göre, 1970 ile 2019 arasında tabiî afetler beşe katlandı.

Bu afetler sebebiyle oluşan zararlar ise yedi kat artış kaydetti. Öte yandan, söz konusu olumsuz gelişmelere rağmen, kurulan erken uyarı sistemleri sayesinde meydana gelen afetlerdeki can kaybı azaldı. DW’deki habere göre raporun sunumunda bir konuşma yapan BM’nin Dünya Meteoroloji Teşkilâtı Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava, iklim ve sularla bağlantılı aşırı hava muhalefetlerinin arttığını ve kötüleştiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Ölümlerin yüzde 91’i gelişmiş ülkelerden

Dünya Meteoroloji Teşkilâtı’nın topladığı verilere göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla hava, iklim ve su bağlantılı tabiî afet kayıtlara geçti. Bu afetlerde 2 milyondan fazla insan can verdi. Kayda geçen bu afetlerde oluşan zararın ise yaklaşık 3 trilyon 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünya Meteoroloji Teşkilâtı, ortalama olarak 1970’ten bu yana her gün fırtına, sel, kuraklık veya aşırı sıcak hava gibi bir felâket yaşandığını haber veriyor. Raporda, bütün bu afetlerden dolayı günde ortalama olarak 115 insanın öldüğü belirtiliyor. Yine bu tabiî afetlerin yol açtığı günlük maddî zararın da 202 milyon dolar olduğu rapor ediliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da söz konusu hava, iklim ve sular bağlantılı muhalefetlerde ölen insanların yüzde 91’den fazlasının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı. Can kaybına en çok sebep olan hava muhalefetinin de yaklaşık 650 bin ölüm ile kuraklıklar sonucu meydana geldiği vurgulanıyor. Raporda, hava muhalefetleri yüzünden ölen insan sayısı 577 bin, seller sebebiyle 59 bin, aşırı hava dereceleri dolayısıyla da 56 bin kişinin öldüğü aktarılıyor.

Erken uyarı sistemleri hayat kurtarıyor

Rapora göre kurulan erken uyarı sistemleri sayesinde 1970-2019 zaman diliminde tabiî afetlerde yaşanan can kayıplarının azaltılmasında ilerleme kaydedildi. 1970’lerde hava, iklim ve sular bağlantılı felâketlerdeki can kaybı senede 50 binin üzerindeyken 2010’larda bu rakamın 20 binlere düşürülmesi sağlanabildi. Dünya Meteoroloji Teşkilâtı Genel Sekreteri Taalas, “Erken uyarı sistemleri şimdiye kadar olduğundan daha iyi biçimde hayat kurtarma imkânına sahip olmamızı sağladı” diye konuşuyor. Yine Dünya Meteoroloji Teşkilâtı’nın raporuna göre, tabiî afetler arasında en yüksek maddî zarara yol açan felâketler kasırgalar. Tarihte en çok zarara yol açan on kasırgadan üçünün 2017 yılında yaşandığı bildiriliyor.