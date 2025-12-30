DP Genel Başkanı Uysal: İktidar ülkeyi güvenlik riskine sürüklüyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Suriye iç savaşı sürecinde izlenen politikaların Türkiye’yi ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Yalova’da IŞİD’e yönelik operasyonda yaşanan çatışmayı örnek gösterdi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yalova’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal, AKP iktidarının iç ve dış politikada attığı adımların Türkiye açısından güvenlik tehdidine dönüştüğünü söyledi. Yanlış politikaların bedelini ödüyoruz Uysal şunları yazdı: “Suriye’de yaşanan iç savaşla daha da artan biçimde hem içeride hem dışarıda kendi ‘iktidar’ güvenliğini sağlamak adına yanlış üstüne yanlış yapan AKP İktidarı, Türkiye’nin güvenlik sorunu haline geldi! Özellikle ABD ve bölge ülkeleri ile şahsi arazları ve ‘herkesin bildiği sır’ mahiyetindeki kişisel ilişkileri, bugün ülkemize her alanda risk olarak geri dönüyor. Yalova’da IŞİD terör örgütü ile yaşanan çatışma bunun göstergelerinden biri.”

