Tekstilde 300 bin kişi işsiz kaldı

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar, yüksek enflasyon ve baskılanan kur politikası nedeniyle 2025 yılında artarken yaşanan sorunlar işsizlik rakamlarına yansıdı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İşçilik rakamlarına baktığımızda 300 bine yakın bir istihdam kaybı var. Bu da 2022’den bu yana süregelen kapanışları, iflasları zaten gösteriyor” dedi. Sektördeki Mısır yönelimine de değinen Sertbaş, şöyle konuştu: “Birçok firma ülkeyi terk ediyor ama bunun kalıcı olacağından emin değilim. Mısır’a daha önce de gidildi. Orada siyasî dengesizlikler yaşandı ve birçok firma geri döndü. Bunun sürekli olacağını düşünmüyorum. Konjonktür değiştiğinde insanlar tekrar buraya gelecektir. Çünkü Türkiye’nin ihracata, üretime ve istihdama ihtiyacı var. Türkiye üretmek zorunda, ürettiğini ihraç etmek zorunda. Ancak o şekilde gelişmiş ülke seviyesine gelebiliriz. Sadece hizmet sektörüyle bu ülkenin kalkınması söz konusu değil.”

Ankara - Anka