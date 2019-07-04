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4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hangi verileri kimlerle paylaşıyorlar?

04 Temmuz 2019, Perşembe 09:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirtti.

Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli uygulamaların önemine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."

AA

Etiketler: sosyal medya, uygulama
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  • emre pala

    4.7.2019 11:00:42

    Eleştirdiğiniz veri paylaşımını, yerli firmaların yapmayacağına dair garanti var mı? Türkiye'de denetim çok kötü. Bence uluslararası konsensus ile yönetilen, tüm ülkelerin denetimine ve katılıma açık global bir yazılım olmalı. Türkiyemizin bu husustaki eksikleri o kadar çok ki. En başta da maalesef güvenilirlik yok. Çünkü bu hususta verilen kararlar süreklilik arz etmiyor. Nabza göre şerbet verilip ardından unutuluyor. Bunlardan biri de yazılım ki o da eğitim sistemiyle direk bağlantılı. O yüzden eleştirmeden iğneyi kendimize batırmamız lazım gerekmez mi?

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