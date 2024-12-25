Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medya kullanımında yaş sınırı uygulamasını incelemek ve Türkiye’ye en uygun modeli belirlemek amacıyla yurtdışında bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

Sosyal medyada çocuklar için ‘dijital kimlik’ dönemi

Sosyal medya beyin çürümesi yapıyor İlk etapta, yaş sınırı uygulamasının 13 yaş ile başlayarak kademeli olarak 16 yaşa çıkarılabileceği gündemde. Komisyon, 27 Ocak’ta Japonya’ya yapacağı ziyaretle çalışmalara başlayacak. Ardından İngiltere, Norveç ve ABD gibi ülkelerde bu alandaki uygulamaları yerinde inceleyecek. Farklı ülkelerdeki düzenlemeleri gözlemleyecek olan heyet, sosyal medya yaş sınırının etkilerini ve bu düzenlemelerden elde edilen sonuçları analiz etmeyi hedefliyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.