Temmuz dünyanın en sıcak ikinci ayı oldu

Avrupa Dünya Gözlem Sistemi’nin açıkladığı verilere göre Temmuz 2024, ortalama 16.91 derece sıcaklıkla dünya tarihinin en sıcak ikinci ayı oldu. Geçtiğimiz ay, dünya tarihinin en sıcak ikinci ayı olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı İklim Değişikliği Gözlemleme Ajansı’nın (Copernicus) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ay boyunca ortalama hava sıcaklığı 16.91 santigrat derece oldu. Tarihin en sıcak ayı olarak tarihe geçen Temmuz 2023 ile bu yıl arasındaki sıcaklık farkı oldukça az. 2023’te termometre 16.95 santigrat dereceye kadar yükselmişti. Copernicus’ta görev yapan iklim bilimci Julien Nicolas, “Kayıtlara geçen en sıcak iki günü temmuzda yaşadık. Dolayısıyla temmuz ayı da kendi çapında rekor kıran bir ay oldu, her ne kadar ayın tamamının ortalaması 2023 Temmuz’undan çok az düşük olsa da,” dedi.

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.