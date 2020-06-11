'Tüm zamanların en sıcak Mayıs ayı bu sene yaşandı'

Bilim insanları, geride bıraktığımız Mayıs ayının tüm zamanların en sıcak ayı olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'nin iklim gözlem ağı geride bıraktığımız Mayıs ayının tüm zamanların en sıcak mayıs ayı olduğunu açıkladı. Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) Mayıs 2020 ayının, 1981'den beri gelen Mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğini açıkladı Science Alert ise Sibirya'da sıcaklıkların geçen ay ortalamanın 10 derece üstüne çıktığını ve bunun endişe verici olduğunu duyurdu.

Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.