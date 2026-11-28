Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiğini ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir." AA

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