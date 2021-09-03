Uzayda durum kötü

Rusya Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) bir Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotunu bir modüle delik açmakla suçladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaşanan sorunlara yenisi eklendi.

Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tesbit ettiğini açıkladı. Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan ISS’deki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürdü.

“DURUM KÖTÜ”

Roket ve uzay şirketi Energia’nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, konuyla ilgili RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Durum kötü ve çatlakların zamanla genişleyeceğini gösteriyor” diye konuştu.

EKİPMANLARIN ÇOĞU YAŞLANDI

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına sebep olup olmadığını söylemedi,ancak, ISS’deki ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı. Ayrıca, istasyonda 2025’ten sonra bir kırık ekipmanlardan oluşan bir “hurda çığının” oluşabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, ISS son zamanlarda birkaç olaya maruz kaldı. Rus yetkililer geçen ay bir yazılım arızasının ve insan dikkatindeki muhtemel bir gecikme sebebiyle bir modülün kontrolden çıktığını söyledi.

NASA ASTRONOTUNU SUÇLAMIŞLARDI

ki hafta önce ise Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında bütün dünyada tartışma oluşturan bir iddia yayımlandı.

TASS, Auñón-Chancellor’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek Dünya’ya erken dönebilmek için bir Rusya’nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar vermekle suçladı.

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos da geçen ay ISS’deki mürettebat üyelerine yaşama alanları sağlayan Zvezda hizmet modülünde meydana gelen bir sızıntı sebebiyle, basınçta bir düşüş olduğunu bildirdi.

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos), 2024 yılına kadar ISS’nin bir parçası olarak kalacağını ve katılımını o zamandan sonra genişletmeye açık olduğunu söyledi.