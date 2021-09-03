"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Uzayda durum kötü

03 Eylül 2021, Cuma 21:00
Rusya Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) bir Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotunu bir modüle delik açmakla suçladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaşanan sorunlara yenisi eklendi.

Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tesbit ettiğini açıkladı. Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan ISS’deki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürdü.

“DURUM KÖTÜ”

Roket ve uzay şirketi Energia’nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, konuyla ilgili  RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Durum kötü ve çatlakların zamanla genişleyeceğini gösteriyor” diye konuştu.

EKİPMANLARIN ÇOĞU YAŞLANDI

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına sebep olup olmadığını söylemedi,ancak, ISS’deki ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı. Ayrıca, istasyonda 2025’ten sonra bir kırık ekipmanlardan oluşan bir “hurda çığının” oluşabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, ISS son zamanlarda birkaç olaya maruz kaldı. Rus yetkililer geçen ay bir yazılım arızasının ve insan dikkatindeki muhtemel bir gecikme sebebiyle bir modülün kontrolden çıktığını söyledi.

NASA ASTRONOTUNU SUÇLAMIŞLARDI

ki hafta önce ise Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında bütün dünyada tartışma oluşturan bir iddia yayımlandı. 

TASS, Auñón-Chancellor’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek Dünya’ya erken dönebilmek için bir Rusya’nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar vermekle suçladı.

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos da geçen ay ISS’deki mürettebat üyelerine yaşama alanları sağlayan Zvezda hizmet modülünde meydana gelen bir sızıntı sebebiyle, basınçta bir düşüş olduğunu bildirdi.

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos), 2024 yılına kadar ISS’nin bir parçası olarak kalacağını ve katılımını o zamandan sonra genişletmeye açık olduğunu söyledi.

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonu düşüremediler barajı düşürüyorlar

    Çip krizi 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek

    Okullar tam zamanlı açılsın

    'Salgın hiçbir zaman kontrol altına alınamadı'

    Korku ikliminde yaşıyoruz

    Yüce Divan’a gitmemek için tehdit ettiler

    'Kabil havalimanının yeniden açılması için Katar ve Türkiye ile yakın çalışıyoruz'

    ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım

    10 binden 1 trilyon adede

    Uzayda durum kötü

    İda fırtınası ABD’yi sarstı: 45 ölü

    KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira kesti

    22 bin 857 yeni vaka daha

    Cengiz Holding’e vergi ve KDV kıyağı

    Karar demokrasi için değil

    Erdoğan çırpınış içinde

    Almanya'da çevre örgütleri otomotiv devlerine dava açacak

    İsrail güçleri 12 Filistinliyi yaraladı

    AB'den Taliban mesajı

    Başkanlıkla yönetilen hangi ülkede baraj var?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adlî yıla böyle girdik
    Ali FERŞADOĞLU

    Nehar geliyor, hür bir bahar-ı har geliyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İki cübbe kaç kusur örtebilir?
    Genel

    Okullar tam zamanlı açılsın
    Genel

    Korku ikliminde yaşıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Zor adımı atabilmek
    Genel

    Enflasyonu düşüremediler barajı düşürüyorlar
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaf olmamanın bedeli
    Mustafa Gönüllü

    Olaylara tepkisiz kalmak: “Genovese Sendromu” - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.