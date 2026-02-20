Sağlıklı yaşamaya odaklanma ve motivasyon

Mu’cizevî bir yaradılışın eseri olan insan organizması, yalnız anatomik organlar topluluğu olarak fonksiyonlarını gerçekleştirmekle canlılığını sürdüremeyeceğinden, ruh aleminin genişliği yanında, psiko-sosyal dengenin uyum içinde gelişebileceği üzerine kurulu bir nizam ve intizamla, eşsiz İlâhî program zenginliğinde donatılmıştır.

Organ ve sistemler topluluğunun dengeli, sağlıklı ve verimli çalışabilmesi, yalnız sağlıklı beslenme temeline dayandırılamaz. İnsan vücudunun sağlıklı fonksiyonlar gerçekleştirebilmesi, kaliteli bir çevre içinde geliştirilen insan ilişkilerinin sürdürülmesiyle, huzurlu bir hayat yaşayabilecektir.

Sağlıklı, huzurlu uzun bir hayat yaşayan insanların belirgin özellikleri, kaliteli sosyal ilişkilerin, zihnî faaliyetlerle zenginleştirilmesi temeline dayandırılmasıdır. Bu hayat tarzını detaylarıyla inceleyen ve gıdaları ilaç olarak kullandığı sağlıklı hayat reçeteleriyle tanınan Dr. Mark Hyman ile, onkoloji ve biyo-etik konularında dünyanın en önemli isimlerinden Dr. Ezekiel Emanuel’in sohbetlerine misafir olarak katılmamız, düşüncelerimize zenginlik katacaktır. Pozitif görüşler açısından “Mesele sadece beden değil. Her şeyden önce meselenin fiziksel boyutu ile sosyal ve zihinsel boyutunu bir araya getirmek şart. Hem bedeniniz, hem zihniniz için faydalı bir şeyi yaparken mutlu oluyorsunuz. Bugünkü yalnızlık salgınının sebebi, başkalarıyla yeterince etkileşime girmememiz. Sağlıklı bir sosyal hayat için, sırlarımızı paylaşabileceğimiz, gerçekten yakın olduğumuz 5 ila 15 kişi bulunması çok önemli. Bunlar aileden de arkadaş çevresinden de olabilir. Gün içinde kurduğumuz etkileşimlerin önemini hafife almamalıyız. Zira birçok hastalık, sosyal açıdan bulaşıcı. Kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer gibi rahatsızlıklar, hayat tarzları üzerinden yaygınlaşıyor.

Beslenmeye gelecek olursak, aynı anda her şeyi birden yapmaya kalkmak yerine, birkaç kötü şeyi bırakıp, birkaç iyi şeye başlayın. Gazlı ve şekerli içecekleri bırakın. Bunların her şişesi 140 kalori demek ve hiçbir besin içermiyor. İçlerinde on çay kaşığı şeker var. Abur-cubur, kurabiye, börek, çörek gibi hamur işleri çok zararlı. Nişastalı atıştırmalıklardan uzak durun. Bunlar yerine kabuklu yemiş veya meyve kurusu gibi sağlıklı atıştırmalıklara ya da taze meyvelere yönelin. Nişastalı abur-cuburlar, günde ekstra 500 kalori almanıza yol açıyor. Diyetimize dahil etmemiz gereken ilk şeylerden biriyse, yoğurt gibi fermente gıdalar, mikrobiyom için çok faydalılar. Günde bir-iki kez tüketmek, birçok yarar getirecek.

Birçoklarının aksine, ben süt ürünlerini çok önemsiyorum. Bazı süt ürünlerindeki doymuş yağ, Tip-2 diyabet olmanızı önleyebiliyor. Kilo vermek için en iyi besinin yoğurt olduğunu söyleyebilirim. İşlenmemiş gıdalar alıp pişirmek, ambalajlı bütün ürünlerden daha faydalı. Bu yüzden yemek pişirmeyi muhakkak öğrenin. Pişirdiğiniz yemeği arkadaşlarınızla birlikte yemek, sosyal açıdan kıymetli olduğu kadar, besin çeşitliliği açısından da faydalı. Üstelik, beyninizin problem çözme kabiliyetini zinde tutuyor ve bedeninizi kullanmanızı gerektiriyor. Bir ay boyunca ultra-işlenmiş gıdalardan uzak durmak, ruh halimizi bile iyileştiriyor. Depresyon hissi azalıyor ve uykumuz düzeliyor. Hayatınızın bir amacı olması çok önemli. Emeklilik çağında çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal etkileşimin devam etmesi, farklı etkinliklerle zihninizi zorlamaya çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden gönüllü işler yapabilir, size uygun organizasyonlara katılabilirsiniz.”1

Sağlıklı ve dengeli beslenmekle birlikte, sağlıklı sosyal çevrede huzurlu etkinlikler ve “Güzel gören, güzel düşünür” pozitif penceresinden bakarak, hayattan lezzet almayı prensip edinerek huzurlu yaşanabileceği de unutulmamalıdır.

Sağlıcakla kalın...

