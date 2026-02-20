"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Kader, Karun ve kurtarıcılar

Hasan GÜNEŞ
20 Şubat 2026, Cuma
Başarı çoğu zaman alkışla gelir; fakat alkışın içinde gizli bir tehlike vardır: Kibir.

İnsan elde ettiği neticeyi bütünüyle kendine mal etmeye başladığında hem gerçeği daraltır, hem de ölçüyü kaybeder. Kader inancı tam bu noktada bir denge kurar. Muvaffakiyeti ve başarıyı inkâr etmez; fakat onu tek bir kişiye mahkum edilmekten kurtarır.

Karun kıssası bu hakikatın en çarpıcı misallerinden biridir. Kur'ân-ı Kerîm’de (Kasas Suresi: 78) Karun, sahip olduğu serveti kendi bilgisine bağlar. “Bu bana ilmim sayesinde verildi” der. İşte bu söz, insanın başarıyı tamamen kendine yazma eğiliminin ifadesidir.

Bugün de benzer cümleleri farklı alanlarda duymak mümkündür.

Zafer Kimin?

Kazanılmış bir savaşı düşünelim. Tarih çoğu zaman bir komutanın ya da generalin adını yazar. Oysa o zaferin arkasında yüz binlerce asker vardır. Cephede canını ortaya koyan gençler, lojistik destek sağlayan görevliler, yokluk içinde üretimi sürdüren halk… Evlâdını cepheye gönderen anne, tarlasını bırakıp orduya katılan çiftçi… Zafer tek bir kişinin değil, bir milletin omuzlarında yükselir.

Aynı durum siyaset ve ekonomi için de geçerlidir. Bir seçim kazanıldığında, bir reform yapıldığında ya da bir ekonomik başarı elde edildiğinde, bunun arkasında milyonların emeği, sabrı ve ümidi vardır. Siyasetçilerde başarıda milletin, halkın ve ekibin payı büyüktür. Buna rağmen başarıyı tek başına sahiplenmek hem gerçeğe aykırıdır hem de milletin ortak emeğini küçültür. Halkı önemsiz bir unsur hâline getirir.

Bu, sadece bir tevazu eksikliği değildir; aynı zamanda adalet duygusunu zedeleyen bir davranıştır. Çünkü başarıyı bütünden koparıp şahıslara indirgemek hem halka, hem de Hakk’a karşı bir haksızlıktır.

Başarıyı Tekelleştirmenin Tehlikesi

Başarıyı tek elde toplayan anlayış zamanla istişareye ihtiyaç duymaz hâle gelir. “Ben yaptım” diyen bir zihin, sorgulamayı ve eleştiriyi gereksiz görmeye başlar. Bu ise meşveretten ve demokrasiden uzaklaşmanın ilk adımıdır.

İstişarenin zayıfladığı yerde baskılar artar. Farklı sesler susturulur. Hak ihlâlleri normalleşir. Sonunda ise krizler ve ağır kayıplar kaçınılmaz hâle gelir. Tarih, başarıyı şahsîleştiren iktidarların uzun vadede hem kendilerine, hem de milletlerine büyük zararlar verdiğini gösterir.

Kader inancı işte burada bir iç denetim sağlar. İnsan çalışır, liderlik eder, karar alır; fakat neticenin ortaya çıkışında hem İlâhî takdirin, hem de toplumun ortak emeğinin bulunduğunu bilir. Bu şuur yöneticiyi tevazuya, istişareye ve paylaşmaya yöneltir.

Başarıyı tamamen kendine yazan bir dil küçültür.

Başarıyı millete ve Hakk’a nisbet eden bir dil ise büyütür.

Gerçek büyüklük, “Ben yaptım” demekte değil;

“Bu hepimizin emeği ve bir lütuftur” diyebilmektedir.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin etiketiyle pazarlanan İsrail hurmalarına dikkat: Barkodları inceleyerek alın!

    'Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz'

    Nijerya-Kebbi'deki terör saldırılarında 30 kişi öldü

    Polonya vatandaşlarına çağrı: İran’ı derhal terk edin

    Trump'tan İran'a: 'Anlaşamazsak kötü şeyler olur'

    'Batı Şeria'nın fiili olarak ilhakına şahit oluyoruz'

    ABD'de 13 eyalet Trump yönetiminden davacı

    Trump henüz nihai İran kararını vermedi

    İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

    Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı ağırlıyor

    "Casperlar" suç örgütü soruşturması sürüyor: 9'u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı

    80 ülke İşgal Planını kınadı

    İftar sofraları küçüldü

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler

    İran-ABD görüştü

    Samsun-İlkadım'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

    Nijerya'da maden sahasında patlama oldu: 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Dünyaya ve ABD'ye ders niteliğinde bir duruş örneği daha: ''İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.