"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Risale-i Nurlar bir elmas kılıç

Mehmet KOVANCI
20 Şubat 2026, Cuma
ŞİİR

Her bir şeyde vardır çok mühim mana,

Lisan-ı haliyle ne söyler sana,

Nereden gelmişsin bu fânî hana,

Gerçeği arayan her bir insana.

 

Risale-i Nurlar gerçek adına,

Mürşid-i a’zamdır hep ins ü cana.

 

Kur’ân’ın maksadı tevhid, nübüvvet,

Haşir, adalettir ve ubudiyet,      

Hem aklen hem ilmen bunu ispat et,

Nurlar’da mevcuttur bu kabiliyet.

 

Risale-i Nurlar Kur’ân adına,

Mürşid-i ekmeldir aklı olana.

 

Desise-i şeytan verir vesvese,

İnsan şeytanları küfre vesile,

Sathî mü’minleri düşürür ye’se,

Haydi gir ve kurtul din kalesine.

 

Risale-i Nurlar Kur’ân adına,

Hısn-ı hasindir her bir Müslümana.

 

Maddî kılıç girdi elbet kınına,

Manevî kılıca sahip ol ona,

Cihad-ı manevî farz oldu sana,

Maddî cihad ise yetmez ıslaha.

 

Risale-i Nur’la başla cihada,

Elmas bir kılıçtır ehl-i imana.

 

Kur’ân ve sünnettir en muhkem kala,

Her zaman, her yerde rehberdir sana,

Kurtulmak istersen sarılın ona,

Bir hablü’l-metindir ehl-i imana. 

 

Risale-i Nurlar İslâm adına,

Muhkem bir kaledir, ehl-i imana.

 

Risale-i Nurlar bir elmas kılıç,

İman iksirini kana kana iç,

Tahkikî imana durma hemen geç,

Oku, anla, yaşa, bırakmayın hiç.

 

Risale-i Nurlar, su, hava, gıda,

Hiç elden bırakma, olmazsın geda.

 

Risale-i Nurlar, hem akla, kalbe,

Hem ruha, hem hisse, hem letaife,

Hitap eder elbet, bunda yok şüphe,

Her cümlesi uygun Kur’ân ve sünnete.

 

Risale-i Nurlar hem küllî zikir,

Hem kudsî hikmet hem geniş fikir.

 

Tahkikî imanı elde edersin,

Letaifi işba, eder Nun dersin,

İlzam olur elbet emmare nefsin,

Risale-i Nurlar, kâfîdir dersin.

 

Risale-i Nurlar, hem kudsî hikmet,

Hem kesretli tehlil hem de marifet.

 

Marifetullahı verir külliyat,

Nurlarla bulursun yeniden hayat,

Nimetlere karşı şükürdür fiyat,

İman dersi sana der masivayı at.

 

Risale-i Nurlar bitmez hazine,

Tecdid-i imanı yap onla yine.

FOTOĞRAF: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin etiketiyle pazarlanan İsrail hurmalarına dikkat: Barkodları inceleyerek alın!

    'Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz'

    Nijerya-Kebbi'deki terör saldırılarında 30 kişi öldü

    Polonya vatandaşlarına çağrı: İran’ı derhal terk edin

    Trump'tan İran'a: 'Anlaşamazsak kötü şeyler olur'

    'Batı Şeria'nın fiili olarak ilhakına şahit oluyoruz'

    ABD'de 13 eyalet Trump yönetiminden davacı

    Trump henüz nihai İran kararını vermedi

    İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

    Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı ağırlıyor

    "Casperlar" suç örgütü soruşturması sürüyor: 9'u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı

    80 ülke İşgal Planını kınadı

    İftar sofraları küçüldü

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler

    İran-ABD görüştü

    Samsun-İlkadım'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

    Nijerya'da maden sahasında patlama oldu: 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Dünyaya ve ABD'ye ders niteliğinde bir duruş örneği daha: ''İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.