ŞİİR

Her bir şeyde vardır çok mühim mana, Lisan-ı haliyle ne söyler sana, Nereden gelmişsin bu fânî hana, Gerçeği arayan her bir insana. Risale-i Nurlar gerçek adına, Mürşid-i a’zamdır hep ins ü cana. Kur’ân’ın maksadı tevhid, nübüvvet, Haşir, adalettir ve ubudiyet, Hem aklen hem ilmen bunu ispat et, Nurlar’da mevcuttur bu kabiliyet. Risale-i Nurlar Kur’ân adına, Mürşid-i ekmeldir aklı olana. Desise-i şeytan verir vesvese, İnsan şeytanları küfre vesile, Sathî mü’minleri düşürür ye’se, Haydi gir ve kurtul din kalesine. Risale-i Nurlar Kur’ân adına, Hısn-ı hasindir her bir Müslümana. Maddî kılıç girdi elbet kınına, Manevî kılıca sahip ol ona, Cihad-ı manevî farz oldu sana, Maddî cihad ise yetmez ıslaha. Risale-i Nur’la başla cihada, Elmas bir kılıçtır ehl-i imana. Kur’ân ve sünnettir en muhkem kala, Her zaman, her yerde rehberdir sana, Kurtulmak istersen sarılın ona, Bir hablü’l-metindir ehl-i imana. Risale-i Nurlar İslâm adına, Muhkem bir kaledir, ehl-i imana. Risale-i Nurlar bir elmas kılıç, İman iksirini kana kana iç, Tahkikî imana durma hemen geç, Oku, anla, yaşa, bırakmayın hiç. Risale-i Nurlar, su, hava, gıda, Hiç elden bırakma, olmazsın geda. Risale-i Nurlar, hem akla, kalbe, Hem ruha, hem hisse, hem letaife, Hitap eder elbet, bunda yok şüphe, Her cümlesi uygun Kur’ân ve sünnete. Risale-i Nurlar hem küllî zikir, Hem kudsî hikmet hem geniş fikir. Tahkikî imanı elde edersin, Letaifi işba, eder Nun dersin, İlzam olur elbet emmare nefsin, Risale-i Nurlar, kâfîdir dersin. Risale-i Nurlar, hem kudsî hikmet, Hem kesretli tehlil hem de marifet. Marifetullahı verir külliyat, Nurlarla bulursun yeniden hayat, Nimetlere karşı şükürdür fiyat, İman dersi sana der masivayı at. Risale-i Nurlar bitmez hazine, Tecdid-i imanı yap onla yine. FOTOĞRAF: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

