Her bir şeyde vardır çok mühim mana,
Lisan-ı haliyle ne söyler sana,
Nereden gelmişsin bu fânî hana,
Gerçeği arayan her bir insana.
Risale-i Nurlar gerçek adına,
Mürşid-i a’zamdır hep ins ü cana.
Kur’ân’ın maksadı tevhid, nübüvvet,
Haşir, adalettir ve ubudiyet,
Hem aklen hem ilmen bunu ispat et,
Nurlar’da mevcuttur bu kabiliyet.
Risale-i Nurlar Kur’ân adına,
Mürşid-i ekmeldir aklı olana.
Desise-i şeytan verir vesvese,
İnsan şeytanları küfre vesile,
Sathî mü’minleri düşürür ye’se,
Haydi gir ve kurtul din kalesine.
Risale-i Nurlar Kur’ân adına,
Hısn-ı hasindir her bir Müslümana.
Maddî kılıç girdi elbet kınına,
Manevî kılıca sahip ol ona,
Cihad-ı manevî farz oldu sana,
Maddî cihad ise yetmez ıslaha.
Risale-i Nur’la başla cihada,
Elmas bir kılıçtır ehl-i imana.
Kur’ân ve sünnettir en muhkem kala,
Her zaman, her yerde rehberdir sana,
Kurtulmak istersen sarılın ona,
Bir hablü’l-metindir ehl-i imana.
Risale-i Nurlar İslâm adına,
Muhkem bir kaledir, ehl-i imana.
Risale-i Nurlar bir elmas kılıç,
İman iksirini kana kana iç,
Tahkikî imana durma hemen geç,
Oku, anla, yaşa, bırakmayın hiç.
Risale-i Nurlar, su, hava, gıda,
Hiç elden bırakma, olmazsın geda.
Risale-i Nurlar, hem akla, kalbe,
Hem ruha, hem hisse, hem letaife,
Hitap eder elbet, bunda yok şüphe,
Her cümlesi uygun Kur’ân ve sünnete.
Risale-i Nurlar hem küllî zikir,
Hem kudsî hikmet hem geniş fikir.
Tahkikî imanı elde edersin,
Letaifi işba, eder Nun dersin,
İlzam olur elbet emmare nefsin,
Risale-i Nurlar, kâfîdir dersin.
Risale-i Nurlar, hem kudsî hikmet,
Hem kesretli tehlil hem de marifet.
Marifetullahı verir külliyat,
Nurlarla bulursun yeniden hayat,
Nimetlere karşı şükürdür fiyat,
İman dersi sana der masivayı at.
Risale-i Nurlar bitmez hazine,
Tecdid-i imanı yap onla yine.
