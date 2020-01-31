“Deprem paraları”nın araştırılmasına red

41 vatandaşın can verip 1600’den fazlasının yaralandığı Elazığ - Malatya depreminin üzerinden daha beş gün geçmeden deprem felâketinin de “siyasallaştırılması”na tam gaz devam ediliyor.

Önce muhalefetin, “1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde mâruz kalınan acı ve yıkım sonrasında 26 Kasım 1999 tarihinde başta deprem ve diğer afetlere tedbir, yatırım, yaraların sarılması amacıyla bir kaynak olarak bir yıllığına konulan ve AKP iktidarınca süresiz hale getirilen Özel İletişim Vergisiyle toplanan miktarın ne kadarının nerelere kullanıldığı, mevcut tutarın ne kadar olduğu”na dair Araştırma Komisyonu kurulması önergesi iktidar partisi ve ortağınca reddedildi.

Başta binaların güçlendirilmesi, mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda “görev kusuru” olup olmadığı soruları karşılıksız kaldı.

İyi Parti Grup Başkanvekili’nin “99 depremi, bunun bir felâket olduğunu ve önlem alınması gerektiğini öğretti. 496 deprem toplama alanı yapıldı. Ama iktidar olduktan sonra bu alanlar iştihanızı kabarttı ve bu alanlara rant gözüyle baktınız, 419’una AVM diktiniz! Bunları yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. Bu iş siyaset üstü bir iş” sözlerine doğru dürüst mâkul bir cevap verilmedi.

Anamuhalefet milletvekilleri, Meclis kürsüsünde depreme tedbir önergelerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğinden yakınarak, “1999 depreminden sonra toplanan para ile ne yapılabilirdi? Bir milyonun üzerinde konut yapılabilirdi, insanlar barınabilirdi. Ne yaptınız bu deprem paralarını? ‘Bunun hesâbını verin’ diyor halk” çağrılarına iktidar grubu tuhaf bir biçimde bigâne kaldı.

“MİLLETİ ALDATMANIN ÂLEMİ YOK!” İKRARI…

AKP grup Başkanvekili “2010’da da zaten bir deprem araştırma komisyonu kurulmuş” diyerek geçiştirdi, muhalefetin hiçbir öneri ve çağrısının dikkate alınmadı.

Vatandaşların deprem ve benzeri felâketleri en az hasarla atlatabilmeleri, tahribatın önüne geçilebilmesi için “âcil eylem plânı” ve “deprem paraları”nın akıbetinin tesbitine gösterilen infiâl, istifhamları haklı çıkardı.

2011’de Van depreminden sonra dönemin Maliye Bakanı Şimşek toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yol ve Devlet Demir Yollarına harcandığını söylemişti

Yine Maliye eski Bakanı Unakıtan’ın daha 2003 yılında, “Milleti aldatmanın âlemi yok. Vergiyi getirirken bir gerekçe aranmış. ‘Deprem vergisi denmiş’. Bütçe açığını kapatmak için konulmuş. Bugüne kadar depremzedeye mi gitmiş? Yıllardır topluyorsun bu vergileri, vazgeçemiyorsun da. Kimse kimseyi kandırmasın” itirafı da, bu hususta demagojilerle bir dizi yanıltma ve çarpıtmaya başvurulmasının perde arkasını deşifre etmişti.

“HESAP VERMEYE ZAMAN YOK”MUŞ!

Bundandır ki muhalefetin “hamasetle ‘harcanacak yere harcadık’ demekle olmaz, kalem kalem nereye harcandığının millete açıklanması lâzım” çağrısına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve Maliye eski Bakanı Ağbal, açıkça “deprem vergileri”nin ayrı bir fonda toplanmadığını söyleyerek, “Bu bir politik konu değil teknik konu” diyor. “Kalem kalem şu kadar harcandı dememe bile gerek yok, daha fazlası deprem için harcanmıştır” diyerek üstünü örtüyor. “Olağanüstü şeffaflık söz konusu” iddiasında bulunuyor! (gazeteler, 29.1.20)

Keza AKP sözcüsü, “Toplanan vergilerden çok daha fazlası deprem çalışmaları için harcanmıştır. Bu bir devlet meselesidir, ilgili bakanlar tarafından da açıklanır” ifadesiyle 65 milyarı bulduğu belirtilen “deprem paraları”nın nereye harcandığının “bir rakam meselesi olmadığı”nı anlatıyor. Milletten toplanan paraların akıbetinin sorulmasını, “böyle bir zamanlamayla, böyle yakışıksız bir şekilde gündeme getirmenin hiçbir ahlaki yaklaşımla bağdaşmadığı” tahkirinde bulunuyor. (a.g.g.)

Ve Afrika turundan dönüşünde uçakta Cumhurbaşkanı, “Bunlar yatıyor kalkıyor ‘O parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?’ Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesâbını vermeye zamanımız yok!” diye kesip atıyor. (AA, 29.1.20)

Demokrasinin çıkış kaynağı olan şeffaflık, hesap verebilirlilik ve halktan toplanan vergilerin - bütçenin nereye ve nasıl harcandığını denetleme hakkı bir defa daha hiçe sayılıyor.

Ve “deprem için beş yıllık seferberlik” ilân edilerek “âcil eylem plânı” oluşturulması, Meclis araştırma komisyonu kurulması önergeleri reddediliyor.