"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Muhalefet oyuna gelmesin

Cevher İLHAN
01 Mayıs 2024, Çarşamba
Daha seçim sonuçları yeterince tartışılmadan aylardır ötelenen yeni ve ek vergilerle zam furyası tetiklenirken yine ülkenin gerçek gündemi manipüle ediliyor.

Belli ki Saray siyaseti, yeni tezgâhlar peşinde.

Açık ara kayıpla açığa çıkan partisindeki “bitiş”i nazarlardan kaçırmak kastıyla partili Cumhurbaşkanı’nın “biz ‘bitti’ demeden hiçbir şey bitmez” sözünün maksadı tartışılıyor. “İktidar cephesi”nin seçimdeki ağır mağlubiyetini perdeleyip travmayı atlatma, tepkileri dindirip partilileri konsolide etme amaçlı “bayat oyunlar”ından söz ediliyor.

Bu bakımdan hâlâ her fırsatta kara propagandalarla topyekûn muhalefeti karalayıp “terör örgütü ile işbirliği”yle suçlayan iktidar partisiyle yapılacak görüşmelerden ciddi bir sonucun çıkacağına ihtimal verilmiyor.

BELEDİYELERİN GELİRLERİNİ KISARKEN…

Zira YSK’nin vefat eden 3 bin 389 seçmenin yerine oy kullanılmasına rağmen iktidar partisini “kazanmış” saydığı, göz göre göre onca oy gasbının yapıldığı, seçimin hemen akabinde seçilmiş belediye başkanlarına yeniden “kayyım atama” sinyallerinin çakıldığı vetirede otoriter siyasi zihniyetin sistem aynen devam ediyor.

İktidar ortağının Anayasaya aleni aykırı olarak “kapatılsın!” dediği Anayasa Mahkemesi ile AİHM’in hak ihlâli kararlarının uygulanmadığı, Türkiye’nin insan haklarıyla âdil yargılamada en dipte kaldığı vartada özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla hukukun üstünlüğü teminatlarına kimse inanmıyor.

“Yandaş şirketler”e vergi muafiyeti getiren, milyarlarca kredi ve vergi borçlarını silip 100 milyarca “teşvikleri” peşkeş çeken, muhalefet belediyelerinin kredisi sağlanmış yatırım ve hizmet projelerini imzalamayıp bekleten “tek kişilik yönetim”in samimiyeti sorgulanıyor.

Bütün devlet imkân ve araçlarının tepe tepe kullanıldığı, kamu kaynaklarının hoyratça harcandığı seçim sonrası Hazine ve Maliye Bakanı “kamuda tasarruf paketi” bahanesiyle “bir kuruş ödenek verilmiyor, verilmeyecek” çıkışıyla, ülkeyi sapladıkları “akıbetsiz ekonomi politikaları”nın faturası yine millete, milletin seçtiği belediyelere kesiliyor.

Siyasi iktidarca salgında ve depremde yardımlarına el konulup engellenen, konteynır - çadır kentleri kaldırılan, aşevleri bile kapatılan muhalefet belediyelerinin “gelirlerini kısma yasası”yla elleri-kolları bağlanıyor. Ve bir yandan belediyeleri “başarısız kılma” hedefiyle yeni ambargolar tertiplenirken diğer yandan saptırmalar devam ediyor.

YİNE KOMPLO VE KUMPAS ENDİŞESİ

Vakıa şu ki iktidar partisinin oy erimesiyle iktidardakilerin manevra alanı daralmış. Bu gidişle ilk seçimde milletin “Bay Bay Erdoğan!”, “uğurlar ola AKP!” diyeceğinden korkuluyor. Bu yüzden sonu gelen Sarayın “diyalog - yumuşama” paravanında, her seçim kaybı sonrası sergilediği siyasi senaryoları yine sahneleyeceği endişesi taşınıyor.

Hâsılı, iktidar ömrünü uzatma hesâbına, İsrail’le ticaret işgüzarlığını, şımarık “ıstakoz siyaseti”ni, israf ve şatafatı, yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşveti, ihale fesatlarını karambola getirmeye çalışıyor. 

“İktidara iliştirilmiş medya”nın günlerdir alây-ı vâlâ ile “Erdoğan - Özel görüşmesi”ni pohpohlaması; yine seçim sonuçlarını gürültüye getirme, ekonomik yıkımı perdeleyip üstünü örtme, dış politikadaki fiyaskoları nazarlardan kaçırma ve özellikle muhalefetin güçlü demokratik irâdesini tırpanlama kumpasını sözkonusu ediyor.  

Bunun içindir ki demokratik muhalefetin, kamuoyunu avutup oyalama amaçlı siyasi entrikalı akıbetsiz yeni “istikşafi görüşmeler”e karşı dikkatli olması isteniyor. 

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

    Bir üniversitede daha protesto

    AİHM’den 1000 yeni dosya

    Anayasa tartışmaları gerçek gündemi gizliyor

    Mülteci fonunda da usulsüzlük

    Besiciler: Bitiyoruz

    Yargıtay seçiminde 29. turda da sonuç yok

    Esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacağız

    Gaziantep'te midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    ABD'de polisler arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradı: 4'ü öldü, 4'ü yaralandı
    📷

    Ailenin temeli sağlam atılmalı - “Toplumun Temeli Aile” paneli Ankara’da yapıldı

    Vietnam protestoları gibi

    “Katliama değil, direnişe ortak ol”

    Esir takası olmazsa hükümet düşer

    Gazze’deki durum felaket

    İsrail ordusu Gazze’de 55 bin aracı imha etti

    Columbia mezunlarından Filistin’e destek mektubu

    Mülakatsız atamayla göreve hazırız

    Mülakat doğru bir yöntemmiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir muvazaanın sonu
    Ali FERŞADOĞLU

    Pısırıklıklardan nasıl kurtulunur?
    Cevher İLHAN

    Muhalefet oyuna gelmesin
    İbrahim Aktaşcı

    Doktor, sen önce kendini iyileştir
    Faruk ÇAKIR

    Orası İskoçya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İçtimaî saadetin anahtarı: Meşveret
    Genel

    Bir üniversitede daha protesto
    Genel

    Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak
    Risale-i Nur'dan

    Emek ile sermaye nasıl barışır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.