"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Oyalama ve saptırmaya devam

Cevher İLHAN
30 Nisan 2024, Salı
Türkiye, AKP iktidarında özellikle 16 Nisan 2017’de referandumu sonrası 9 Temmuz 2018’de devreye giren “Türk tipi tek kişilik ucûbe otoriter yönetim”de her yönüyle savruluyor.

“Demokrasi endeksi”nde 167 ülke arasında “hibrit / melez demokrasi”den 103., “yolsuzluk endeksi”nde 115., “yargı bağımsızlığı - hukuk endeksi”nde 117. sırada çoğu iç savaş kargaşasındaki “otoriter rejimler” arasına düşmüş. “Şeffaflık”ta dibe vururken, “sefalet endeksi”nde dünya beşincisi; enflasyonda dünya dördüncüsü, Avrupa birincisi vahametine gerilemiş.

Defalarca revize edilmesine rağmen “büyüme hedefleri”nin hiçbiri tutturulamamış; 2011’de dönemin Başbakanınca 25 bin dolar olarak vaad edilen “fert başına milli gelir”in yarısına bile ulaşılamamış; dünya ortalamasın altında kalınmış.

“Ekonominin sorumlusu benim ben!” çıkışında bulunan Cumhurbaşkanı’nın “bu kardeşinizi seçin; enflasyonla, dövizle, faizle, şuyla buyla nasıl mücadele edileceğini görün” taahhüdünün tam tersi çıkmış. Enflasyon yüzde 20’lerden 65’lere, gerçekte yüzde 100’lere çıkmış; dolar 3 lira iken 32 lirayı, faiz 8.5 iken yüzde 50’yi aşmış, gerçekte yüzde 80’lere varmış… 

HOYRATÇA İSRAFLI “EKONOMİ”

Bu vahamette hâlâ akıbetsiz ekonomi politikalarıyla enflasyon, döviz ve faiz kat kat tırmanırken milletin malını yandaşlara peşkeşte sınır tanınmamış. Yürütmenin yanısıra “nasılsa yasama ve yargı da uhdemizde, kimse bizi sorgulayamaz, hesâba çekemez cür’etiyle Kamu İhale Yasası -âdeta her ihale için- 220’den fazla değiştirilirken bu süreçte israf da tam gaz sürdürülmüş. İşte bazı örnekleri:

Cumhurbaşkanı Kıbrıs’a yedi uçakla gidiyor. 1050 odalı Sarayla yetinilmiyor, onca Saraya yenileri ilave ediliyor. Ahlat’ta, Marmaris’te yüzlerce odalık yeni saraylar yapılıyor.

Milletvekillerinin “Cumhurbaşkanı’nın kaç uçağı var?” sorularına Saray’dan “ihtiyaç duyulduğu kadar var” tuhaf cevabı verilirken, 1.5 milyar euoruluk makam aracı israfına “bizim için çerez parası” diyen Maliye Bakanı’nın zihniyetiyle milyarlık araç kiralama furyası sürüyor.

İktidar partisinin devrettiği belediyelerin sırf muhalefet belediyelerini iş yapamaz hale getirmek ve zorda bıraktırmak hesâbıyla giderayak ihalelerle kasalarda kalan parayı boşaltmaları; milyonlarca liralık porselen-fincan takımı alımları; 14 milyon gelire karşı 15 milyon borcu olan küçük belediyelerde 1.4 milyar borcu olan bir belediyenin 50 milyonluk banyolu makam odası, 1.5 milyon halı siparişi vermesi benzeri suistimaller ardı ardına ortaya çıkıyor.

GERÇEK GÜNDEM ÖTELENİYOR

Bu vasatta daha önce yüksek enflasyonu patates ve soğan üreticisine yıkan iktidardakiler, vahim pahalılığı marketlere-esnafa fatura ediyor. “Yandaş medya”da “restoranlara - kafelere boykot” kampanyasıyla ekonomideki yıkım yine başkalarının üzerine yıkılıyor.

Her ne kadar “enflasyonun düşeceği, ekonominin düzeleceği” ileri sürülse de, ekonomistler, artık dikişin tutmayacağını, en son lokanta ve kafe gibi işletmelerdeki KDV oranının yüzde 10’a-20’ye yükseltilmesiyle çöküşün kronik hale gelip yaygınlaşacağını belirtiyorlar. 

“İktidar cephesi”nde, şimdiye kadar büyük vaadlerle açıklanan, ancak hiçbir neticesi alınmayan, kimsenin inanmadığı “tasarruf paketleri” genelgeleri yine ortaya atılıyor. 

Yine yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun “ekonomi politikaları”yla en zaruri harcamaları dahi kısan ve “vergileri tabana yaymak”la geniş kitleler daha da yoksullaştırılıp çöküşün ceremesi vatandaşlara yükleniyor. 

Millete rağmen iktidar koltuğunda kalma katakullisiyle ülkenin gerçek gündemi saptırılıp öteleniyor…

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vietnam protestoları gibi

    “Katliama değil, direnişe ortak ol”

    Esir takası olmazsa hükümet düşer

    Gazze’deki durum felaket

    İsrail ordusu Gazze’de 55 bin aracı imha etti

    Columbia mezunlarından Filistin’e destek mektubu

    Mülakatsız atamayla göreve hazırız

    Mülakat doğru bir yöntemmiş

    Enflasyonda yeni zirve bekleniyor

    KDV zammına tepki

    ABD halkının çoğu İsrail’e desteğe karşı

    Uçak biletlerinde tavan fiyata % 30 zam

    ABD’de İsrail’e karşı gösterilere sert müdahale

    İsrail'e etkin yaptırım çağrısı

    Biden'dan Netanyahu'ya Refah'a saldırı uyarısı

    Gazze'de 205 günde 34 bin 454 Filistinli katledildi, 77 bin 575 yaralı var!
    📷

    'Aileyi koruyalım' çağrısı - Aile; adalet, demokrasi, şefkat ve merhametle korunur

    Bu çocukların suçu ne?

    Emekli ve asgari ücretli enflasyona yenildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara notları
    Ahmet BATTAL

    Vız vız jive anayasa jimin
    Genel

    Mülakat doğru bir yöntemmiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KDV zammına tepki
    Cevher İLHAN

    Oyalama ve saptırmaya devam
    Genel

    Mülakatsız atamayla göreve hazırız
    Genel

    Enflasyonda yeni zirve bekleniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    En kanlı mıntıka: Gelibolu
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuk yaşta evlilik mi dediniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.