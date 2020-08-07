Meclis devre dışı ve sistem felç

Meclis tatile girdi ama aslında “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”yle işlevsizleştirildiğinden zaten sürekli tatilde gibi. Zira Türkiye’de sistem âdeta kitlenmiş.

Kuvvetler ayrılığıyla parlamento ile yargının güçlü denetiminin olduğu “başkanlık sistemi”ne de benzemeyen “ucûbe sistem”in başta gelen handikapı, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in dışlanması.

Mesela her fırsatta örnek gösterilen “Amerikan başkanlık sistemi”nde Kongre başkandan çok güçlü ve etkin bir denge ve denetim işlevini gördüğü, bütçeden yüksek bürokrasi ve büyükelçi atamalarına kadar onun onayından geçtiği halde bizdeki “yeni sistem”de Meclis devre dışı.

Bu haliyle Cumhurbaşkanının yetkileri, öncelikle Anayasanın 6. maddesindeki “egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve milletin bu egemenliği Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağı” hükmüne aykırı.

“SİSTEM RASYONEL DEĞİL VE İŞLEMİYOR…”

Meclis’in temel demokratik işlevlerinin başında gelen denge - denetim ve fren fonksiyonu peşinen berhava edilmiş; bunun sıkıntıları bütün ağırlığıyla tezâhür ediyor.

Son iki yılda milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan 29 bin 218 soru önergesinden 12 bin 771’i cevapsız kalması; cevap verilenlerin de “kes - kopyala - yapıştır” şeklinde olması, Aile Bakanlığı’nın milletvekillerinin sorduğu 495 sorudan sadece 7’sine cevap vermesi, “tek kişilik yönetim”de milletvekillerinin ve Meclis’in ne denli işlevsizleştirildiğini gösteriyor.

Meclis’in yürütmeyi/hükümeti denetim işlevlerinden biri olan güvenoyu ve gensoru ile, herhangi bir yasa çıkarılırken bakanların Meclis’te -Genel Kurul’da- bulunma mecburiyetinin kaldırılması, milletvekillerinin sözlü soru haklarının alınması da Meclis’i etkisiz hale getirmiş.

En çarpık olanı da Manga Carta’dan bu yana demokrasilerde parlamentoların en temel hakkı olan bütçeyi çıkarma hakkından Meclis’in resmen mahrum edilmesiyle halktan toplanan vergilerin halkın temsilcilerinin kararıyla harcanması olan bütçe yetkisinin de Meclis’ten alınıp “tek şahıs”a verilmesi.

16 Nisan 2017’de Anayasa değişikliği referandumu ile getirilen “yeni sistem”in ardından Cumhurbaşkanı’nın 9 Temmuz 2018’de yemin ederek göreve başlamasının geçen iki yıl içinde “bürokratik engellerin bu aşılması, daha hızlı, etkili ve istikrarlı” bir karar mekanizmasının kurulacağı” iddiası tamamen boşa çıkmış.

Anayasa ve İdare Hukukçusu Prof. Dr. Kemal Gözler’in tesbitiyle, “Sistem hiç de rasyonel işlemiyor ve istikrarlı değil. Sistemde daha ilk günden itibaren pek çok fahiş hukuki hatalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hemen arkasından tekrar tekrar düzeltiliyor.” Çıkarılan 55 kararnâmeden 35’nin 21’nin kararnâmedeki yanlışların düzeltilmesine dair olması bunun bir göstergesi.

TAM BİR “MONOKRASİ”

Bu arada Meclis’in Temmuz 2018’de başlayan 27. döneminin başından bu yana Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun değerlendirmesiyle, Meclis’teki 600 milletvekilinin -909’u çok farklı konunun tek torbaya konularak müzâkere edilmeden apar topar gece yarısı operasyonlarıyla Meclis’ten geçirilen” torba yasa” olmak üzere bin 493 maddenin yer aldığı 104 kanunu yasalaştırırken, Cumhurbaşkanı’nın tek başına 64 adet kararnamesiyle ile 2 bin 229 maddenin yürürlüğe konulmasıyla ortada.

AKP hükûmeti başbakanlarından Davutoğlu’nun ifadesiyle,“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni demokrasiye tuzak olarak” olarak sitemi âdeta felç etmiş.

Hükümet ya da Bakanlar Kurulu gibi kolektif siyasal karar alma mekanizması olmadığını belirten Kaboğlu’nun târifiyle, “en son sokağa çıkma yasaklarında da görüldüğü gibi tek kişi ne diyorsa o olduğu, bakanlar kurulunun o talimatla hareket ettiği” vaziyet tam bir “monokrasi.”