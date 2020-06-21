"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Tatil yolunda otoban dolandırıcılarına dikkat!

Davut ŞAHİN
21 Haziran 2020, Pazar
Anadolu yakasında bir kitap fuarı sonrası İstanbul’a doğru direksiyon kırmış, otobanda seyir halindeyim.

Şehrin 10 kilometre dışında arkamda beyaz bir araç, far lambalarını yakmış, yolun sağına çekmem için işaret veriyor. Yetmiyor, sollayarak önüme geçerek dörtleri yakıyor. 

Kurtuluş yok, her ikimiz aracımızı sağa çekiyoruz.

Aracı hemen onun arkasına park ederek dörtlüleri yakıyorum. 

Aklıma ilk gelen, arabada bir arızanın olup, olmadığı idi.

 Önümdeki araçtan inen adam, benim meraklı bakışlarıma aldırmadan hızla koşarak yanıma geldi. Gözleri faltaşı gibiydi, nefes nefese, “Ağbi!” dedi... “Ben Hasan, şehrin çıkışından beri sana işaret çakıyorum, görmedin mi?” 

“Görmeli miydim?” 

Durdu, bu sefer şaşkınlık sırası ondaymış gibi; 

“Aaa... Yoksa beni tanımadın mı? Ben Hasan... Bağcılar’dan!”

 Elini uzatıyor, mecburen tokalaşıyorum. Alabildiğine gülümsüyor. 

Diyorum ki;

 “Şey, kusura bakma. Tanıyamadım.”

 O da diyor ki; 

“Aaa... Çok ayıp ediyorsun ama. Bağcılar’dan Hasan dedim ya... Ah, bir de akraba olacağız seninle.” 

Yanımda oturan eşime dönüyorum. 

“Akrabamızmış... Sen tanıdın mı?”

“Yoo...”

 Diyorum ki;

 “Benim akrabam, eşimin yakınlarıdır genellikle... Bilirse eşim bilir. Çünkü benden akraba çıkmaz.”

 Diyor ki; 

“Bak şimdi sana darıldım. Akraba dediysek, lâfın gelişi... Sen dostlarını ne çabuk unutuyorsun. Geçen bayramda evinize geldik, yedik, içtik... Yahu nasıl olur da unutursun. Bak üzüldüm şimdi!”

Hem ısrar edip hem de peşpeşe suçlayınca, az sonra “Nasıl hatırlamam?” diye kendimi suçlar halde buldum.

 Bir yandan da, “Halbuki hafızam iyidir” diyorum. 

Hatta biraz sonra tanımadığım adamdan ufak ufak “özür” bile dilemeye başladım.

Sonunda, “Neyse, önemli değil ağbi, hatırlanmamak da varmış kaderimde. Demek böyle olduk şimdi... Öyle olsun. Bir selâm vereyim dedim” derken, aracının arka kaputunu açtı, “Ağbi sen beni unuttun, ama ben seni unutur muyum? Vallahi, hediyesiz göndermem. Gel bagajdaki bal kavanozlarından birkaçını seç, al...” dedi. 

Ne alicenaplık.

*

Israrla istemememe rağmen, o benden de inatçıydı, mecburen araçtan inip, yanına geldim. Bir kolinin içine üç kavanoz koyarak kucağıma tutuşturdu, “Bunlar senin!” dedi. Ne olduğunu anlamadan kavanozların fiatını kulağıma fısıldadı. “Ağbi bunun tanesi 100 lira, ama sen benden olduğun için 70 lira... Bu arada kimseye birşey söyleme, bunlar benim hediyem.”

 Ben de bir an önce bu yapışkan “tanıdığımdan” kurtulmak için, çıkarıp ücretini verdim. Adam “Bağcılar’da buluşmak temennisiyle” aracına atladığı gibi basıp gitmesin mi?

 Bana da, kucağımda bal kavanozları kolisiyle, hızla giden beyaz arabanın arkasından bakmak düştü. 

Koliyi bagaja yerleştirdikten sonra arabaya oturduğumda eşime, “Az önce biz ne yaşadık?” diye kendi kendime söylenmeden edemedim.

 Anlayacağınız tatlı tatlı dolandırılmıştım. Süzme bal diye yutturduğu resmen “sahte bal”dı.

*

Bu “anımı” niye anlattım? 

Şundan; tatil başladı. Uzun yola çıkacaksınız, memleketinize gideceksiniz. Eğer yukarıdaki gibi, telâşlı bir adam, yolunuzu kesip durmanızı söylerse sakın aldırmayın. Kulaklarınızı tıkayın ve yolunuza devam edin.

Çünkü “otoban dolandırıcıları” işbaşında.

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli

    Göçleri bitirmek için savaşları bitirin

    Nefret dili hepimize zarar veriyor

    Maske ülke genelinde zorunlu olsun

    Emekliye umut vermedi

    Beşiktaş 3 puana 5 golle uzandı

    İBB’den elektrikli araç açıklaması

    'Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliği tehlikede'

    Türkiye'de son 24 saatte 1248 koronavirüs vakası daha

    Suudi Arabistan yasakları gevşetiyor

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son bir haftada 36 kişi öldü

    'Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili'

    Diyarbakır'da pandemiyle mücadele için yeni kararlar alındı

    ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 121 bini aştı

    Fahrettin Koca: Risk ortadan kalkmış değil

    Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 46 ölüm daha

    İspanya'da 98 günlük OHAL sona eriyor

    Kutuplaştırmaya AKP seçmeni de artık itibar etmiyor

    'Fransızların iddiaları tamamen gerçek dışı"

    Libya'daki toplu mezarlarda 190 ceset bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sungur Ağabeyden 45 yıllık bir Yeni Asya mektubu
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir vicdan lâzım
    Genel

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Tatil yolunda otoban dolandırıcılarına dikkat!
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder
    Abdurrahman AYDIN

    Tesadüf ve evrim aynasında tevhid
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (1)
    Genel

    Maske ülke genelinde zorunlu olsun
    Genel

    Nefret dili hepimize zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.