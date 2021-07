Barla'da okuma programı rüzgarı

Barla’daki Yeni Asya Sosyal Tesislerinde iki ayrı okuma programı düzenlendi. Bu mübarek beldede buluşan nur talebeleri; muhabbet, ihlas, gayret ve şevk ile Risale-i Nur eserlerini okudular.

Geçtiğimiz günlerde Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla’da, Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nde 2 adet okuma programı düzenlendi.

Bu mübarek beldede buluşan Nur Talebeleri; muhabbet, ihlâs, gayret ve şevk ile Barla’yı okudular. Çeşitli müzakereli dersler, tefekküre medar geziler ve faaliyetler düzenlediler.

İlk olarak 5 gün süren İZMİT bayan ve çocuk okuma programı çok geniş bir katılım kitlesiyle şefkat kahramanlarının katılımıyla gerçekleşti. Online derslerden birbirlerini tanıyan çocuklar ablalarıyla buluştu ve manevî bir muhabbet zemini meydana geldi. Programa katılan ablalar tesisleri kendi evi gibi sahiplenmişlerdi ve bu bize büyük şevk verdi. Bilhassa çocuk programlarının hassasiyetle üzerinde durmaları çocuklar için de şevke medar oldu.

Son olarak ise ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMİŞ OLAN YENİ ASYA KONYA GENÇ OKUYUCULARI Risale-i Nur okuma programı düzenledi. Gençler, bu stresli sınav sürecinde yorulan zihinlerini Barla menzillerini gezerek rahatlattı. Evlerinden uzakta bir sene boyunca Konya Bediüzzaman Külliyesi’nde sınava hazırlanan gençler ruhlarını teneffüs ettirerek maneviyatlarını geliştirdiler.

Programlara iştirak edenlerin gözüyle yapılan tesbitler:

AHMET DEMİRDÖĞMEZ (TESİS SORUMLUSU):

Sezona iyi başladık.

Gelen misafirlerimizi memnun etmenin gayreti içerisindeyiz. Her bir misafirimize Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin misafiri nazarıyla bakıyoruz. İzmit’le başladık İzmir’le devam ediyoruz. Devamında Ankara, İstanbul, Düzce, Eskişehir ve tekrar İzmir talebe programıyla sezonumuzu tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu grup programlarının haricinde rezervasyon yaptıran çok sayıda misafirlerimiz de var. Bu sezon yoğunluk yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Barla şenlenecek müjdesinin yaşanacağı günlere girmiş bulunuyoruz inşallah. Bu hususta cemaatimizin Şahs-ı Manevisinin duâlarına ihtiyacımız var. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin himmetini her daim hissetmekteyiz. Eksiklerimiz var bunu biliyoruz. Zaman içerisinde Yeni Asya Barla Tesisimizin Barla’ya, camiamıza ve Üstadımız Bediüzzaman’a yakışır hale gelmesi niyazı ve gayretindeyiz.

Risale-i Nur’un ekseriyetinin yazıldığı bu kutlu beldeyi her Nur Talebesi ziyaret etmesi ve bu Nuranî feyiz atmosferinden istifade etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz.

NURTEN GEÇMİŞ (KOCAELİ):

Said Nur Ve Talebeleri, Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı... İşte Barla programımız tam da bu ifadenin tezahürüydü. Barla okuma programını âlemimde sorguladığımda, bir yılı aşkın devam ettiğimiz Risale-i Nur online derslerimizin kavuşma, kucaklaşma, hasret giderme programı olarak tanımlıyorum. Zira o minik Nurcuların kucaklaşmaları, ‘aaa ben seni ekrandan tanıyorum!’ diyerek birbirlerine koşmaları çok muhteşem heyecan verici bir manzaraydı. Her ne kadar ben, çocukların masumiyeti gibi ifade edemesem de aynı duyguları yaşıyordum. Çocukları ve ablalarını ekrandan tanıyordum ve içim kıpır kıpırdı. Yukarıda zikrettiğimiz veciz ifadenin tezahürlerini yaşadığımız bir programdı. Sabah 05:00’da başlayıp 09:00’a kadar devam eden ziyaretlerimizde, bir sabah Karakavak’a çıkıyoruz, dizlerinden ameliyatlı olan Eskişehir’den programımıza iştirak eden Nurten ve Zeliha Ablamız ellerinde bastonlarıyla 45 dakika tırmanışımıza eşlik ettiler. Gayretleri beni derinden etkiledi. Bir başka beni mesrur eden husus ise Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerimizin güleryüzlü çalışanları... O kadar kalabalık ve neredeyse çoğunluğu çocuklardan oluşan bir programda, gayet anlayışlı ve bir o kadar da sabırlı oldukları için tebrik ve teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki, kesinlikle cemaatimizin her mahalli böyle organizeler yapmalı. Evet, yorucu ve zahmetli olabilir, oldu da, ama zahmetsiz rahmet olmaz sırrınca çok güzel Rahmetlere şahitlik ettik. Barla Fecr-i Sadığın habercilerinin ayak seslerinin cıvıltıları ile coştu Barla sokaklarında minik Nurcular Yeni Asya Marşını söyleyerek gezdiler Üstad Bediüzzaman Dedelerine misafir oldular. Bu manzarayı hayranlıkla izleyen valideler gözyaşlarını tutamadılar. Bizlere bu duyguları yaşatan Yavrularımıza bu denli emek veren Genç Ekipte Çalışan Ablalarını tebrik ediyor ve Hizmette her daim ayaklarının altına omuzlarımızı koyarız diyorum. Barla sakinlerinin çocuklarımızı tebrik etmek için camlara dökülmesine sebep olan böylesi daha nice nice okuma programlarında buluşmak kavuşmak duâsı ile…

Nuray Serim Hasbaş (İZMİT):

Barla okuma programını şöyle de adlandırabiliriz aslında, Alanya’dan Gülten Kalgıdım kardeşim, ‘Bir hanım programı organize etseniz.’ diye bir teklifle beni aradı. Sonraki süreçte eğitim komisyonunda bu teklifi değerlendirdik. Fakat tarihler uymayınca ve 21/25 Haziran tarihleri arasında hanım okuma programı şeklinde düzenlenmesine meşveretimizde karar verildi. Başlangıçta hanımlar için düzenlediğimiz program katılımcılarının çoğunluğunun çocuğuyla geleceği belirlenince Anne/Çocuk Programına tebdil etti. Ve bütün düzenlemelerin ardından Barla için yola çıkacağımız sabah, otobüse binme yerleşme hazırlıkları yapılırken, ilçelerden ve çevre illerden gelen, daha önce hiçbir arada bulunmamış minik Nur Talebelerinin heyecanla birbirlerine sarılmaları bizlere tarifi imkânsız coşku dolu duygular yaşattı. 6 yaşındaki Latife Reyyan’a, ‘Sen Erva’yı nereden tanıyorsun?’ diye sorduğumda online derslerden dedi. Yıllardır birbirlerine hasret kadim dostlar gibi kucaklaşıyorlardı. Uzun ve Yorucu yolculuktan sonra (arabada 10-15 çocuk olunca) Barla’ya geldik. Hamdolsun 4 gece 5 gündüz sürecek olan programımız başlamıştı. Muhteşem bir coşku tesislerimizde yaşanıyor, aynı kucaklaşma ekranlardan tanışan abla ve kardeşlerimizle görülüyordu. Programımızda gitmeden önce meşverette belirlediğimiz konu başlıklarına Risale-i Nurlar’ı tarayarak hazırlanan abla ve kardeşlerimizin derledikleri seminerler tebriğe şayandı.

Konu başlıklarımız ise şöyleydi: Neşriyat ve Yeni Asya Gazetemizin Önemi, İnsanın Yaratılış Gayesi, Mehdiyet ve Vazifeleri, Şahs-ı Manevinin Önemi, Nur Talebesinin Vasıfları, Risale-i Nur’a Muhatabiyet ve Lâhikaların önemi, Bir Meclis-i Nuraniyede Yüz Yüze Ders Okumanın, Görüşmenin Ehemmiyeti, İttihadı İslâm… ve ayrıca ziyarete gidilen nur menzillerinde kardeşlerimizin araştırmalarıyla hazırladıkları muhtelif ziyaret mekânlarında (Çam Dağı, Mus Mescidi, Cennet Bahçesi ila ahir) telif edilen eserlerden okudukları dersler Okuma programımıza ayrı güzellik kattı hamdolsun. Gençlerimizin Küçük Nurcular’a verdikleri emeğin bu dünyada bir karşılığı mümkün değil diye düşünüyorum. Rabbim mükâfatlarını Ahirette, Cennette Üstadımızın eliyle ikram etsin inşaalah, Amin.

Fransa’dan sadece çocuklarla Barla okuma programı için gelen Kevser Demirez kardeşim, her iki grubun bütün program muhtevası işleyişi ile ilgilenmek için koşturan Organizatörü Berfin Karakoyun, 6/9 yaş grubunun bütün hizmete yetişmeye çalışan, koşturan ablaları Tuba Erdem, 10/13 Yaş grubunun son dakikaya kadar şartlarını zorlayarak gelen ablaları Elifnur Uşunlu, bütün gruplara bir destek kuvvet gibi koşturan Şeyma Aslan ve Zeynep Singil ve her gruba derslerini okumakla destek veren ablaları Nurefşan Akyüz’den ALLAH (cc) ebeden lillah razı olsun…

Bu kadar Cennet bülbülü çocuklarımızın olduğu programda sabırla ve gülen yüzleriyle bizlere destek veren Barla Yeni Asya Tesisi çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bilhassa 50 çocuğun su savaşı yaptığında bahçenin o halinde bile anlayış gösterdikleri için… Söylenecek yazılacak çok şey var, ama en güzeli anlatmak ve yazmakla bitmez yaşamak lâzım diyorum. Her yıl bütün illerimizin böylesi Muhteşem okuma programlarını Risale-i Nurlar’ı telif mekânı Barla’da, Üstadımızın nazar ettiği taşının toprağının mübarek olduğu şifa olduğu mekânda deruhte etmesini tavsiye ediyorum Şevk, Gayret, Uhuvvet, Muhabbet, Şahs-ı manevinin Kuvvetini canlı canlı yaşayarak görmek istiyorsak haydi Barlaya Yeni Asya Tesislerimizde okuma programı yapmaya…

DEVAMI YARIN