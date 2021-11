Eğitimde yeni hal: Uzaktan eğitim

Burada yeni hal dediğimiz online eğitim, dijital eğitim ve uzaktan eğitim gibi yeni süreçlerle karşılaştık. Bu süreçler sadece eğitimde değil, hayatın her alanında öne çıkıyor. İlahî kader asrımızı çalkalıyor, dönüştürüyor.

DİZİ YAZISI: PANDEMİ VE EĞİTİM - 2

TARIK ÜNAL

Gelişim psikolojisinde bazı özellikleri bazı kavramlar çok iyi tanımlıyor. “Kritik Dönem” denilen kavram bu yaş dönemlerinin içerisinde o kadar çok var ki. Bazı özelliklerin en iyi kazanıldığı, o dönemde kazanılmadığı zaman da telafisinin zor ya da imkânsız gelişim problemleri doğurabildiği zamanlara kritik dönem deniyor. Yani ağacın yaş olduğu dönem. Bu dönemler hayatın ilk yıllarında daha fazla olmakla birlikte ergenliğe kadar devam etmektedir. Meselâ kimlik edinme için en önemli strateji rol model bulmaktır. Okul ortamında öğretmenleri, arkadaş çevremizi, onların vasıtasıyla bize sunulan alternatif örnekleri düşünelim. Okul ortamı hayatımızdan çıktığında bu olası kimlik modelleri hayatımızdan da eksilmiş oluyor. İyimser bir ifadeyle; kimlik edinmek rol model tasarımı üzerinden biraz daha zorlaşmıştır. Çok mu büyük problem? Şöyle söyleyeyim; ergenlik kimlik edinmenin kritik dönemi. Bir bardağı dolduracağımızı varsayalım. Kritik dönemde bardağı ağzına kadar doldurabiliyoruz. O dönem eğer arzu edilen şartları sağlamadan geçiyorsa bardağı belki doldurmaya devam ediyoruz, ama yarımı doluyor ya da bir miktar boş kalıyor.

VELİLERİN OKULA OLAN TALEPLERİ

Uzaktan eğitim uygulamalarıyla beraber okul sembolik yapısıyla bilgisayar ortamında bile olsa evimize misafir oldu. Evimiz okul(su)laştı. En azından evimizin bir köşesini sınıf ortamı gibi tanzim etmek gibi ihtiyaçlarımız doğdu. Oraya kapanıp çalışan, bilgisayarda dersini dinleyen, çıt çıkartmadığımız, gürültü yapmadığımız, olabileceği en iyi öğrenme şartlarını sağladığımız bir masa, kalemler, belki harita… Bir de bunları sağlayan anne babayı düşünelim. Bu şartları düşündüğümüz zaman anne baba bütün gün çocuklarıyla beraber olmak zorunda.Ama bundan daha ötesi okulda profesyonel bir deneyim var. Okulun yaşanan herhangi bir psikolojik sorunda müdahale etmeye hazır bekleyen psikolojik danışmanları var.

Anne babaların bu konuda bir hazır bulunuşluğu söz konusu değil ve okula gerçekten ihtiyaçları var. Böyle bir zenginliğin de hem anne baba hem çocuk için yeniden kazanılmış olması açısından çok önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE ÖĞRETMENLER

Malûmunuz eğitim öğretim yalnızca öğrenciler için değil öğretmenler için de bir öğrenme ortamıdır.

Bir hocamdan nakledeyim: “Oldum diyen bir öğretmen öldüm demiş olur.” Eğer öğretmenimiz pandemiyle beraber ceketini asmış, kravatını çıkartmış ve okul açılıncaya kadar da kalemini defterini açmadan gelmişse tabi onun için de bir kayıp söz konusu olacaktır, ama öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğitimin uzaktan olması öğretmenleri pasifize etmiş olmadı. Belki bunun tam tersi oldu. Çünkü sınıfın içinde karşılıklı etkileşim yoluyla kazandırmaya çalıştığı dersten bu imkânın olmadığı ama aynı kazandırma sürecinin kendisinden beklendiği bir dönem yaşandı. Yani öğretmenimiz, herhangi bir zamanda olağan bir şartta da öğrenme beklentisi yine var ama sınıf ortamı şartları olmadığı için onu sağlamak adına öğretmenlerimizin çok daha üst düzeyde bir yetkinlikle öğrencilere yönelmesi gerekiyordu. Yani daha az zamanda daha çok iş yapmak zorunda kaldıkları bir dönem oldu.

YENİDEN OKULA DÖNÜŞTE ÖĞRENCİLER

Öğrenciler için yeniden uyum dediğimiz bir süreç gerekecek. Yani Pandemi öncesi alışkanlıklar Pandemi süresince kısmen işe yaradı. Şimdi bir kez daha uyum süreci geliyor. Pandeminin oluşturduğu etkiyle beraber “Nerede kalmıştık?” deyip geriye yeniden dönmek gibi değil de sil baştan diyebileceğimiz veya bunu kısmen söyleyebileceğimiz yeni bir dünyaya girmek gibi bu. Çünkü Covid her şeyi değiştirdi.

Uzaktan eğitim Pandemi döneminde elimizdeki tek imkân gibi görünüyor idi. Bundan sonra örgün eğitimle beraber okulların fiilen başlamasıyla beraber sınıf ortamında yine devam edecek ama kısmen devam edecek. Hayatımızdan tamamen çıkması gibi bir durum yok. Bence artık eğitimin gömülü, ayrılmaz bir parçası haline dönüşmüş durumda. Pandemi sürecinin öğrencilere kazandırmış olduğu olumlu olumsuz bazı alışkanlıklar olabilecektir, çünkü insanlar baş etmek zorunda kaldılar ve bu baş etme uzun da sürünce bazı yeni alışkanlıklar edinmelerine sebep olacaktır. Meselâ “Hocam bunu uzaktan eğitimle yapamaz mıyız?” cümlesini daha sık duyacak öğretmenlerimiz. Öğrencilerimiz bu alışkanlıkları götürdüklerinde bunları değiştirme konusunda da o kadar istekli olmayabilirler. Bu konuda bir adaptasyon süreci olacaktır. Beri taraftan öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırabilmek için şartlarını iyi değerlendirmek lazım. Herkes aynı şartta gelmeyecektir. Meselâ yakın kaybı yaşayan, Covid kendisine bulaşmış ve onu atlatmış birisi. Bunlar birbirleriyle aynı durumda değiller. Obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da yatkınlığı olan öğrencilerimizin okul ortamında durumları biraz daha farklı olacak. Öğretmenlerimizin, öğrencilerin ne durumda geldiklerini betimledikten sonra biraz daha bireye özgü yaklaşacak şekilde onları adapte etmek için faaliyette bulunmalarında fayda olacaktır diye düşünüyorum.

EĞİTİMDE YENİ HAL UZAKTAN EĞİTİM

Küresel bir krize yol açan COVID-19 birçok alan gibi eğitim alanında da büyük değişimlere yol açmış, örgün öğretim süreçlerinin hızlı bir değişime uğramasına ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinin hızlı şekilde durdurulmasına yol açmıştır. Eğitim faaliyetlerin sürdürülmesi açısından hâlihazırda devam eden uzaktan eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha fazla eğitim uygulamasının uzaktan eğitim ile öğrencilerin ulaşımına sunulması zorunlu hale gelmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim faaliyetleri pandemi sürecinde hızlı değişime uğramış ve ülkemizde yaklaşık yirmi yedi milyon öğrenci bu süreçten etkilenmiştir. Bu süreçte hızlı ve etkin adımlar atarak eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekli olmuştur. İşte burada yeni hal dediğimiz online eğitim, dijital eğitim ve uzaktan eğitim gibi yeni süreçlerle karşılaştık. Bu süreç sadece eğitimi değil hayatın her alanında öne çıkıyor. Belki de İlâhî kader asrımızı çalkalıyor dönüştürüyor. Ancak eğitim sistemimizin kendisinden kaynaklanan çıkmazları, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin alışkanlıkları, yaklaşımları ve psikolojileri yeni süreci etkilemektedir.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmenin aynı ortamda bulunmadığı durumlarda kullanılan gelişmiş eğitim teknolojilerini tanımlar. “E-learning” ya da “e-eğitim” teknolojileri kullanılarak yürütülen uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler mekândan bağımsız kolaylıkla dersleri takip edebilir, sınavlara katılabilir ve çeşitli faaliyetlerde yer alabilir.

Öğretmen ve öğrencinin aynı yerde olmadığı, örgün öğretimin yürütülemediği durumlarda uzaktan eğitimin daha etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Uzaktan eğitimde özel olarak hazırlanmış interaktif eğitim materyalleri kullanılır. Öğrenciler, uzaktan öğretimin yapısını kavradıktan sonra, animasyonlar ve interaktif faaliyetlerle zenginleştirilen uzaktan eğitimin örgün eğitimden daha farklı dinamiklerinin olduğunu görmektedir. Uzaktan eğitim, radyo veya televizyon üzerinden yapılabilir. Ancak günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLUYOR?

Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra bütün öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.

DEVAM EDECEK