Paris Okuma Programına gençler damga vurdu

Risale-i Nur okuma programları iki dünya saadetini netice verecek bir üniversitesi modeli. Her yaş grubu bu eğitimin içinde yer alabiliyor. Yetişkinler için bir anlamda kendini yenileme programı olduğu gibi, çocuklar ve gençler için de çokyönlü bir eğitim programı. Bu okuma programlarında her yaşta insan pek çok temel sorularına cevap arıyor.

DİZİ: PARİS OKUMA PROGRAMI NOTLARI-1

Sebahattin YAŞAR - [email protected]

Okuma programları ne anlam ifade ediyor?

Öncelikle belirtelim ki, Risale-i Nur okuma programları iki dünya saadetini netice verecek bir üniversitesi modelidir. Hem de öyle bir üniversite ki, her yaş grubu bu eğitimin içinde yer alabiliyor. Okuma programları yetişkinler için bir anlamda kendini yenileme programı olduğu gibi, çocuklar ve gençler için de çok yönlü eğitim programıdır.

“Okuma Programı” kavramı Risale-i Nur hizmetleriyle âdeta bütünleşti. Nerede Risale-i Nurlar okunuyorsa orada Risale-i Nur okuma programı da yapılıyor. Risale-i Nur hizmeti kendine ait ekol oldu. Yani insanlara kattığı manevî değer ve moral motivasyon olarak bakıldığında çocuk, genç, yaşlı; ilk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora; bay, bayan demeden her yaştan ve her kademeden insanın hayatına ciddi tesir eden, imanlı bir insan ve hakikî bir Müslüman formatı yükleyen bir özelliktedir. Bu özelliği ile bu eğitim formatına bir üniversite demek bile yetersiz kalıyor, çünkü üniversite belli bir eğitim düzeyine gelmiş insana yüksek eğitim vermektedir. Oysa Risale-i Nurlar okul öncesinden başlayıp, profesörlerin dahi bir araya gelerek ilmî seviyelerini arttırmaya çalıştıkları bir derinlik ve zenginliğe sahiptir.



Fransa'da günlük özel okumalarımızın bir kısmını Paris metrosunda yaptık. Ellerimizdeki kırmızı kitaplar metrodakilerin dikkatlerini çekti.

Medresetüzzehra eğitim modeli

Bu tam da Bediüzzaman’ın, Medresetüzzehra eğitim modeli ile ifade edilen, din ilimleri ile fen ilimlerinin mezcedildiği bir muhtevaya sahip.

İşte bu okuma programlarında her yaştan ve kademeden insan pek çok temel soruya cevap arıyor. İnsan necidir, nereden gelmiş, nereye gidiyor, neden gidiyor? Gibi onlarca soru bir Kur’ân-ı Kerîm hazinesi olan Risale-i Nurlarda cevap buluyor. Bu yönüyle Risale-i Nur eserleri Kur’ân derslerini bu asra taşıyarak insana hem dünyada başarılı olmanın dinamiklerini veriyor, hem de ebedî saadeti elde etmenin esaslarını gösteriyor.

Tabiat Risalesi ile âlemin yaratılışının nasıllığını, kâinattaki İlâhî tasarımın inceliklerini ve hücreden galaksilere kadar ilmek ilmek dokunan bir düzeni, işleyen bir sistemi görüyor, aklediyor ve tahkikî imana kavuşuyor.

Yine İhtiyarlar Risalesi ile neden ihtiyarladığını, bunun hikmetlerini, bu ihtiyarlığın nasıl müjdeler içerdiğini, Allah katında yaşın ilerlemesi ile nasıl bir değer kazanıldığını ve nasihatlerinin nasıl etkili hâle geldiğini fark ediyor ve ihtiyarlığı sever hâle geliyor.

Gençlik Rehberi ile on, on beş yıl gibi bir zamanı içine alan bu zaman diliminin nasıl ebedî bir gençliği kazanmaya dönüştürülebileceğinin, ahlâklı, dürüst ve kendi içinde mutlu, huzurlu bir genç hâline gelmenin nasıl olacağının dinamiklerini okuyana kazandırıyor.



Namazlarımızı Eiffel civarındaki parklarda kılmak zorunda kaldık.

Ve diğer eserler…

Risale-i Nurlara her muhatap olan, okuduğu kelimeler sayısınca talebe-i ulum sevabı kazanırken, diğer taraftan da Allah’a olan yakınlığı artıyor, günahlardan kendini muhafaza ediyor, bir cemaatin şahs-ı manevîsi içine girerek, o cemaatin dualarına dahil oluyor ve iki dünya saadetine çalışan bir geniş şirket-i maneviyenin bir üyesi hâline geliyor.

Programların bir orijinal tarafı da, birbirine yaş olarak yakın akranlar bir arada okuyor, fikir üretiyor, öğrendiklerini arkadaşları arasında uyguluyor ve sosyal, başarılı, idealist, iki dünyasını da düşünen gençler olarak yetişiyor. Bu yönüyle genci olan ailelere bu programlar destek veriyor. Eğitimde üçüncü şahıslar olarak yani örnek abla ve ağabey modeli ile gençlere, rehberlik yapıyor.

Bir diğer yönüyle de bu farklı arkadaşlar ve ortamlardaki programlarda yaşanan hatıralarla dava insanı olma misyonunu kazanıyorlar.

Bu ve benzeri anlamıyla anne babanın birer ebeveyn olarak gençlerine yapabilecekleri en güzel katkı, onları sağlıklı bir arkadaş çevresi sunan okuma programlarına dahil edebilmek ve bunu gerektiğinde yurt dışı programlarıyla çocuklarına bir manevî yatırım vesilesi görmektir. Aslında bu programlar gençlere şu mesajı veriyor: Bu zamanda, bu yaşlarda, hayatın heyecanlı ve hislerin galeyanda olduğu bir zaman diliminde okuma programları meşru daire içinde en güzel etkinlikleri yapabileceğin, en güzel arkadaşlıkları edinebileceğin ve bütün bunlar olurken de ilmini arttırabileceğin, dünyevî anlamda da başarılı olabileceğin, ileriye dönük hayatında bir idealizm kazanabileceğin bir programdır. Yani bu programlara sadece içinde gezi olan, okuma yapılan, ziyaretlerde bulunulan, tanışmaya vesile olan ve arkadaşlık edinilen bir program olarak bakmamak gerekiyor. Bediüzzaman’ın, imanlı bir insan olmak ve imanla kabre girmek için Alman ve İngiliz kadar serveti olsa, aklı da varsa bilâtereddüt sarf edecek dediği bir önemli dinamikten bahsediyoruz.



Metro'daki okumalarımız Türk kardeşlerin dikkatini çekti. Mardinli inşaat işçisi kardeşimizle tanışıp sohbet ettik.

Bu anlatmaya çalıştığım noktaları elbette hayatında okuma programlarına katılan insanlarımız, gençlerimiz daha iyi anlayacaklardır. Yani Allah’ın razı olduğu bir kul olmak elbette şu fânî hayatta elde edilebilecek en güzel ve kıymetli bir değerdir. İşte okuma programları bu yüksek değerdeki katkıları sunuyor ve gençlerimizi, zor hayat şartları içinde “programlı gençler” hâline getirerek, günahlardan korunmalarına vesile oluyor.

OKUMA PROGRAMLARI BİR MARKA OLDU

Okuma programları değişik yaş grupları için ne anlam ifade ediyor?

Okuma programları artık bir marka gibi oldu. Her okuma programı gencin dünyasına yeni bakış açıları kazandırıyor. Yeni bilgiler edinmeyi netice veriyor. Bir de Risale-i Nurlardaki çok zengin konu muhtevası genç için bir bilgi hazinesi oluyor. Günümüz gençlerinin bu Kur’ânî mesajlara muhatap olması onu çok yönlü ve olumlu etkiliyor. Lise ve üniversite ortamlarında değişik konularda dikkat çekici katkılar yapabiliyor. Bu onun sınıf ortamlarında özgüvenine katkı sağlıyor. Bir önemli katkı da bu çeşit bilgisi olan bir genç kalabalık ortamlarda rahatlıkla parmak kaldırıp söz hakkı alıyor. Sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

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Yurt dışı-yurt içi okuma programları yoğun ilgi görüyor

Risale-i Nur okuma programları, okunan satırları daha dikkatli okumayı, dinlemeyi ve öğrendiklerini güzel anlatmayı netice veriyor. Böylece genç, Nurlardan öğrendiği hakikatleri evinde anne babasına, okulda arkadaşlarına ve akrabalarına rahatlıkla anlatıyor. Böylece başkalarının imanlarının kurtulması için de çalışmış oluyor. Biz de eşim Yasemin Yaşar Hanımla ile birlikte 2024 Kış Okuma Programları kapsamında Fransa-Paris’ten gelen davet üzerine bir çalışma başlattık. Özellikle Paris bayan hizmetlerinin başarılı çalışmaları çerçevesinde “Aile İhtisas Okuma Programları” adıyla Risale okumaları yaptık. Böylece yapılan çalışma önce evlerimizde kendini gösterdi. Okumalar önce ailede hayat buldu ve aile içi iletişim hatalarımızı görüp, giderme cihetine gidildi. Bu yönüyle okuma programı önce programa davet edilenlerde faydasını gösterdi. Aynı zamanda bu konularla ilgili diğer yayınevlerinde ne gibi eserler yayınlandığı tarandı ve okumalar çeşitlendi. Özellikle Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerindeki, Hutbe-i Şamiye, Münazarat, Uhuvvet Risalesi, İhlâs Risalesi gibi içtimaî reçetelerin ailede uygulanmasına dönük okuma denemeleri yapıldı. Meselâ, aile ve yeis, aile ve adavete muhabbet, aile ve bencillik gibi veya aile ve uhuvvet esasları veya aile ve ihlâs gibi konu başlıkları daha özelde çalışılmış oldu.

Yurt dışı okuma programlarının güzel tarafı, davetin belli sorularla birlikte geliyor olmasıdır. Yani davette, “Bize Risale-i Nurlar çerçevesinde şu, şu soruların cevabı olabilecek okumalarla gelirseniz memnun oluruz” şeklinde bir çerçeve ile program şekilleniyor.

Okuma programlarına giden eğitimciler de böylece belli konuları daha spesifik olarak çalışmış oluyorlar. Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2024 yılı konusunun aile olması da ayrı bir tevafuk olmuştu. Fransa programına gelmeden evvel biz eşimle birlikte, Avusturya-Grünburg’ta yine bir aile okuma programında konumuzu paylaşmış olduk. Orada da konularımız iyice pekişti ve sorulara birlikte cevaplar aradık. Bir nevi Paris okuma programının ön çalışmasını Viyana’da yapmış olduk. Grünburg’taki cevval ağabey ve kardeşlerimiz de konulara önemli katkılar sundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz.

Avusturya okuma programımızın notlarını da zaten daha önce gazetemizde seri yazı olarak paylaşmıştık. Sonrasında Viyana’dan kardeşlerimizin ilgi ve alâkaları ile Viyana’yı gezerek, oradan Paris’e geçiş yaptık.

–Devam edecek–