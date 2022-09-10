“Semâvât zemine gıpta eder ki…”

2022 REM (Risale-i Nur Eğitim Merkezi) HIZLANDIRILMIŞ PROGRAMINDAN DEĞERLENDİRMELER (1)

ELİF UŞUNLU

9-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Ümraniye’de yapılan, genç kızlara ve hanımlara yönelik Risale-i Nur Eğitim Merkezi Hızlandırılmış Eğitim Programı’nı bitirmiş bulunmaktayız. Akılların, kalplerin, ruhların, latifelerin Nurlarla nurlanması ve yaz mevsiminin getirdiği gafleti ve rehaveti yaşamamak için türlü fedakârlıklarla; farklı illerden, farklı yaşlarda katılım sağlayan kardeşlerimizle ve büyüklerimizle uhuvvet dolu bir program icra edildi. 3 haftalık program akışı, yapılacak derslerin konu seçimleri, İstanbul’u bir nebze de olsa tefekkür edip gezdirmek için yapılan planlar, yemek-ikram nöbetlerinin tanzimine kadar her şey özenle düşünülüp hazırlanmıştı. Günde 3 ayrı konuda ders ve seminer çalışmaları, Lâhika ve müdafaa dersleri, kavram çalışmaları, okuma ve ezber saatleri programın muhteviyatını oluşturuyordu.

Tahkikî iman dersini veren, asrımıza bakan yönüyle Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’a dayanan mesleğimizin esaslarının çok güzel işlendiği, üzerinde durulduğu dersler katılımcılar tarafından ayrıca ilgi gördü.

Uhuvvet- muhabbet- tesanüd- tefani kavramlarının hakikî anlamda yaşanmaya çalışıldığı bir program oldu. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği hizmet şevkimizi ve enerjimizi tazelemek için de güzel bir zemin oldu.

Katılımcılardan programla ilgili görüşlerini ve duygularını yazıya dökenlerin paylaşımlarını okuyucularımıza da sunalım istedik…

Gülseren Yavuz (Eskişehir):

Öncelikle tüm içten, en kalbî sevgi ve muhabbetlerimizle,

REM Hızlandırılmış Eğitim Programı’nı bizlere sunan, bu hizmete gönül veren saygıdeğer büyüklerimize teşekkür ederiz. Bu programda emeğini ve sevgisini uhuvvetle bizimle paylaşan abla ve kardeşlerimizden Rabbim ebediyen razı olsun. Bizlere bu eğitimle beraber hem uhuvvetimizde, hem kardeşliğimizde örnek oldular... Bu programda yaş sınırının olmaması bizim için bir ayrıcalık oldu ayrıca teşekkür ederiz. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar bir düzen ve intizam içerisinde emek vermiş olduğunuz bu programda, Risale-i Nur hakikatlerini kendilerine düstur edinen değerli abla ve kardeşlerimizle de tanışma fırsatımız oldu. Yeni Asya çatısı altında bizlere bu mutlu anları yaşattınız ve bu aileden olduğumuzu hissettirdiniz. İnşallah içinde bulunduğumuz bu manevi atmosfer bereketiyle birlikte her birimizin aleminde, farklı hayat sayfalarımızda bir nefes olur. İnşallah Rabbimizin rızasını, Peygamber Efendimizin iltifatını, Üstadımızın duasını alanlardan oluruz. Bu ortamı paylaştığımız genç kardeşlerimize Risale Nur hakikatleri üzerine kuracakları hayat yolculuklarında, en içten dua ve dileklerimizle hedef ve gayelerine ulaşmalarını temenni ederiz.

Nurdan Aydın (Ankara):

Çok istifadeli ve verimli bir programdı Allah herkesten razı olsun. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. İnşaallah tekrar görüşmek üzere. Haklarınızı helal edin.

Elif Aydemir (Bursa):

Birimiz şarka birimiz garba doğru giderken en güzel anlarımızı yaşadığımız REM’e sonsuz sevgiler... Emeği geçen ablalarım Rabbim sizlerden ebeden razı olsun sizleri kendimize örnek almak duası ile. Her bir kardeşimi de kocaman kucaklıyorum bizleri buluşturan Rabb’e hamd olsun, tekrarı da nasip olsun inşallah.

—DEVAM EDECEK—