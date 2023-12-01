1 milyon mülteci Mısır’a gidebilir

Birleşmiş Milletler (BM); İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki yeniden başlayacak saldırılarının 900 bini BM binalarında barınan 1 milyon mültecinin sınırı aşarak Mısır’a geçmeye çalışmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM’nin Filistin’e yardım kuruluşu UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail’i geçici ateşkesin uzatılmaması halinde güneyde başlatılacak bir saldırının sonuçlarını düşünmeye çağırdı. “Halihazırda sarsıcı bir insanlık trajedisi yaşıyoruz” diyen Lazzarini, yeni bir saldırı ihtimalinin kendisine derin bir endişe hissettirdiğini söyledi. T24’ün haberine göre Lazzarini, “Zamana karşı bir yarış içindeyiz ve şimdiden hastalıklar da bombardıman kadar büyük bir tehdit haline gelmeye başladı [...] Bombardıman ve kuşatmanın birleşik etkisi insanları şimdiden güneye itti, eğer çatışmalar olursa daha da güneye ve sınırın ötesine kaçma olasılıkları gerçekten de artacaktır” diyerek kitlesel göç uyarısında bulundu.