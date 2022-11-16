18 yıl havalimanında yaşadı

Hikayesi The Terminal filmine ilham olan İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri, Fransa’da 18 yıl yaşadığı Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda öldü.

İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri 1988-2006 yılları arasında havalimanının 2F terminalinde küçük bir alanda yaşamıştı. 1999’da mülteci statüsü alan ve 2006’da havalimanından ayrılan Nasseri, birkaç hafta önce yeniden havalimanına dönmüştü. Nasseri’nin tabii sebeplerden ötürü öldüğü açıklandı.

İranlı mültecinin hayatı yönetmen Steven Spielberg’ün 2004 yapımı, başrollerini Tom Hanks ve Catherine Zeta-Jones’un oynadığı The Terminal filmine de konu olmuştu.

1945 yılında İran’ın Huzistan eyaletinde doğmuş olan Nasseri, annesini aramak üzere ülkesini terk ederek Avrupa’ya gitmişti. Birkaç yıl Belçika’da yaşadıktan sonra İngiltere, Hollanda ve Almanya’ya geçmeye çalıştı ancak “doğru mülteci belgelelerine sahip olmadığı” gerekçesiyle bu ülkelerden sınır dışı edildi.

Nasseri ardından Fransa’nın başkenti Paris’e giderek, Roissy-Charles de Gaulle Havalimanı’nın bir köşesini “evi” haline getirdi ve 18 yıl burada yaşadı.



2006’ya kadar havalimanında yaşamayı sürdürdü

1999’da Fransa’dan mülteci statüsü ve oturum izni alan Nasseri, 2006’ya kadar havalimanında yaşamayı sürdürdü. Nasseri sığındığı havalimanı bankında, sahip olduğu eşyaların arasında günlerini kitap ve gazete okuyarak, ve hayatını yazarak geçirdi. Uluslararası basının ilgisini çeken Nasseri’nin hikayesi Hollywood’a kadar ulaştı ve The Terminal filmine ilham verdi. Filmin ardından kendisine yönelik ilginin daha da arttığı Nasseri, bir gazeteciye, kendisine “Sir Alfred” ismiyle hitap edilmesini istediğini söylemişti. 2006’da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle havalimanından hastaneye kaldırılan Nasseri, iyileşmesinin ardından bir otelde yaşamaya başladı. Fransız gazetesi Libération, Nasseri’nin hayatını filmden kazandığı parayla sürdürdüğünü aktarmıştı. Charles de Gaulle Havalimanı yetkilileri, Nasseri’nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına döndüğünü ve burada hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer Nasseri’nin üstünde birkaç bin euro nakit bulunduğunu da belirtti.