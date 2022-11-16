"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

18 yıl havalimanında yaşadı

16 Kasım 2022, Çarşamba 17:00
Hikayesi The Terminal filmine ilham olan İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri, Fransa’da 18 yıl yaşadığı Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda öldü.

İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri 1988-2006 yılları arasında havalimanının 2F terminalinde küçük bir alanda yaşamıştı. 1999’da mülteci statüsü alan ve 2006’da havalimanından ayrılan Nasseri, birkaç hafta önce yeniden havalimanına dönmüştü. Nasseri’nin tabii sebeplerden ötürü öldüğü açıklandı.

İranlı mültecinin hayatı yönetmen Steven Spielberg’ün 2004 yapımı, başrollerini Tom Hanks ve Catherine Zeta-Jones’un oynadığı The Terminal filmine de konu olmuştu.

1945 yılında İran’ın Huzistan eyaletinde doğmuş olan Nasseri, annesini aramak üzere ülkesini terk ederek Avrupa’ya gitmişti. Birkaç yıl Belçika’da yaşadıktan sonra İngiltere, Hollanda ve Almanya’ya geçmeye çalıştı ancak “doğru mülteci belgelelerine sahip olmadığı” gerekçesiyle bu ülkelerden sınır dışı edildi.

Nasseri ardından Fransa’nın başkenti Paris’e giderek, Roissy-Charles de Gaulle Havalimanı’nın bir köşesini “evi” haline getirdi ve 18 yıl burada yaşadı.

2006’ya kadar havalimanında yaşamayı sürdürdü

1999’da Fransa’dan mülteci statüsü ve oturum izni alan Nasseri, 2006’ya kadar havalimanında yaşamayı sürdürdü. Nasseri sığındığı havalimanı bankında, sahip olduğu eşyaların arasında günlerini kitap ve gazete okuyarak, ve hayatını yazarak geçirdi. Uluslararası basının ilgisini çeken Nasseri’nin hikayesi Hollywood’a kadar ulaştı ve The Terminal filmine ilham verdi. Filmin ardından kendisine yönelik ilginin daha da arttığı Nasseri, bir gazeteciye, kendisine “Sir Alfred” ismiyle hitap edilmesini istediğini söylemişti. 2006’da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle havalimanından hastaneye kaldırılan Nasseri, iyileşmesinin ardından bir otelde yaşamaya başladı. Fransız gazetesi Libération, Nasseri’nin hayatını filmden kazandığı parayla sürdürdüğünü aktarmıştı. Charles de Gaulle Havalimanı yetkilileri, Nasseri’nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına döndüğünü ve burada hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer Nasseri’nin üstünde birkaç bin euro nakit bulunduğunu da belirtti.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz

    İstiklal Caddesi'nden dünyaya birlik ve beraberlik mesajları

    Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı

    Güç yeniden Asya’ya kayıyor

    Basın kartı keyfîliğine bir hukuk freni daha

    Teröristin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul - Fatih'te doğal gaz kutusunda patlama: 10 kişi yaralandı

    İskoçya'yı 2-1 mağlup ettik

    BİK haber sitelerinde de Yeni Asya’yı dışladı

    İnsan hakları can çekişiyor

    Seneye 5 kiloluk yağ en az 500 lira olacak

    6’lı Masa sahaya iniyor

    Beştepe’yi kullanmayacağız

    Tek seçenek ortak aday

    Ukrayna-İsrail gerilimi

    Sosyal medya yalnızlığı artırıyor

    Deprem için gerekli hazırlıklar yapılmadı

    FBI: Çin, diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla ABD verisi çaldı

    18 yıl havalimanında yaşadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörle yapılan hesap bu ise...
    Cevher İLHAN

    Seçim öncesi terör fitnesi
    Ahmet BATTAL

    Fikirler hapsedilebilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı zikreden elli beş lisan -1
    Mikail YAPRAK

    Siyasî değişimler ve Yeni Asya
    Genel

    Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz
    Faruk ÇAKIR

    ‘İnsan hakları’ nerede kaldı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şahıs, dâhi de olsa cemaati kandırabilir mi?
    Genel

    Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.