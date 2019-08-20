19 gündür denizde bekleyen göçmenler nihayet karaya çıkıyor

İtalya'da Agrigento Başsavcılığı, 19 gündür denizde bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisine el konulması ve bütün düzensiz göçmenlerin karaya çıkarılması talimatı verdi.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle 19 gündür denizde bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisindeki düzensiz göçmenler nihayet karaya çıkabilecek. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, gemi yetkililerinden basına yansıyan "durumun sürdürülemezliğine" yönelik endişeler ve bugün bazı düzensiz göçmenlerin yüzerek karaya ulaşmayı denemeleri üzerine gemide iki hekim eşliğinde incelemelerde bulundu. Savcı Patronaggio, 1,5 saat süren incelemenin ardından gemidekilerin hemen tahliye edilmesi, gemiye de el konulması talimatını verdi. Savcının talimatına göre, denize atlayıp kurtulanların ardından gemide kalan 89 göçmen Lampedusa'ya çıkacak. AA

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