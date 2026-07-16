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17 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Emeklilere insanca bir maaş vermek şeref borcudur

16 Temmuz 2026, Perşembe 23:34
DEVA Partisi Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini eleştirdi.

Emeklilerin yıllarca çalışarak bu ülkeye hizmet ettiğini hatırlatan Kısacık, verilen maaş zammının ekonomik hayatın gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Açlık sınırının 35 bin 759 liraya, yoksulluk sınırının ise 116 bin 478 liraya ulaştığını belirten Kısacık, 23 bin 552 lira emekli maaşını vicdana sığmayan bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Kısacak şunları söyledi: “Açlık sınırının altında bir maaş vermek emeklilerimiz için hem bir zulüm hem de bir sosyal devlet ayıbıdır. Ömrünü çalışarak ve ülkemize hizmet ederek geçirmiş emeklilerimize insanca yaşanabilir bir maaş vermek, onurlu bir yaşam hakkı sunmak hepimiz için şeref borcudur. Bu borcu ödememiz için emeklilerimize hiç değilse asgari ücret seviyesinde bir maaş vermemiz şarttır. Aksi halde TBMM çatısı altında emeklilerimiz için yaptığımız bu çalışmaların hiçbir önemi ve anlamı kalmıyor.”

Ankara - Mehmet Kara

 

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