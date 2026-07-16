Market fiyatları Avrupa’yı solladı

Türkiye’de uygulanan yüksek enflasyon, yüksek faiz ve düşük kur politikası, en fazla gıda sektörünü etkiledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 32,11, gıda enflasyonu ise yüzde 35,45 olarak gerçekleşti. Bu oranla Türkiye, gıda enflasyonunda Venezuela ve İran’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldı. Buna rağmen yabancı menşeli birçok gıda ürünü, Türkiye’de Avrupa ülkelerinden daha yüksek fiyatlarla satılıyor. Art arda gelen zamlara rağmen Türkiye, gelir sıralamasında Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmayı sürdürüyor. Asgari ücretteki erime de bunu ortaya koyuyor. Nefes’in haberine göre, Türkiye’de brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlenirken, yılbaşında 654 Euro’ya karşılık gelen bu tutar, yedi ay sonra 614 Euro’ya geriledi. Buna karşılık Almanya’da brüt asgari ücret 2 bin 343 Euro seviyesinde bulunuyor ve ülke, Avrupa Birliği’nde asgari ücretin en yüksek olduğu ilk üç ülke arasında yer alıyor.

Haber Merkezi